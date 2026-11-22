Antalya'da CHP'li Kepez Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski belediye başkanı, Yeni Partili belediye meclis ise, emekli emniyet mensupları ve belediye bürokratları bulunuyor.

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Antalya'da, Kepez Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından 20 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda şüphelilerin kullanımında olan dijital materyallere el konuldu.

CHPli Kepez Belediyesine rüşvet operasyonu: 10 gözaltı

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Antalya ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanların isimleri de belli oldu:

İmar Müdürü E.K,

Destek Hizmetleri Müdürü M.D,

Satın Alma Müdürü D.K,

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü D.D,

Kent Grup Lojistik Şirketi Sahibi D.A,

Kepez Belediyesi Piyasa Fiyat Araştırma Görevlisi M.A.Y,

Mali Hizmetler Müdürü F.V,

Satın alma görevlisi M.G,

Mimar M.A,

İhale Servis Müdürü R.E,

Sosyal Hizmetler Müdürü H.Ç,

Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Müdürü/Kepez Belediyesi Yeni Parti Meclis Üyesi İ.Ç,

Eski Kepez Belediye Başkanı E.Ö,

Emekli emniyet mensubu A.Ö, A.B. ve Y.N.

Antalya Pamuklu Dokuma Tic. AŞ Genel Müdürü R.C.D,

Kepez Belediyesi Özel Kalem A.B.S.

Emlakçı K.K,

Avukat S.S

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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