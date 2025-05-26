Eski Çatalca müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu bu kez de Özgür Özel'i tehdit etti: Sana tokadı ben atacağım

KKTC'de çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin sosyal medyadan skandal ifadeler kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun açıklamaları infial oluşturmuş, Diyanet İşleri Başkanlığı söz konusu müftü hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Müftülük görevinden alınarak Kocaeli’ye vaiz olarak atanan Ahmet Mehmetalioğlu yine tepki çeken bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından Özgür Özel'e yönelik paylaşımda bulunan Mehmetalioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ey özgür özel. Koruma zırhının arkasından atmak kolay. Koruma ordunu yanına almadan (gerçi bir işe yaramıyorlar yine tokadı yiyorsun da) buyur gel Fatih'teyim. Nasıl yırtıyorsun ağzımı bir görelim. Sen ecza dükkanında fiş yırtmaktan bile acizsin.

"SANA TOKADI BEN ATACAĞIM"

Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin. Sana tokadı ben atacağım bekle."