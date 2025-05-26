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Eski Çatalca müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu bu kez de Özgür Özel'i tehdit etti: Sana tokadı ben atacağım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eski Çatalca müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu bu kez de Özgür Özel&#039;i tehdit etti: Sana tokadı ben atacağım
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ahmet Mehmetalioğlu, Çatalca müftülüğü görevindeyken hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'a yönelik sözleriyle tepki çekmişti. Kocaeli'ne vaiz olarak atanarak görev yeri değiştirilen Mehmetalioğlu bu kez de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili skandal ifadeler kullandı. Mehmetalioğlu "Sen daha tokat yemedin. Sana tokadı ben atacağım bekle." dedi.

KKTC'de çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin sosyal medyadan skandal ifadeler kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun açıklamaları infial oluşturmuş, Diyanet İşleri Başkanlığı söz konusu müftü hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. 

Müftülük görevinden alınarak Kocaeli’ye vaiz olarak atanan Ahmet Mehmetalioğlu yine tepki çeken bir açıklamada bulundu.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya hesabından Özgür Özel'e yönelik paylaşımda bulunan Mehmetalioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ey özgür özel. Koruma zırhının arkasından atmak kolay. Koruma ordunu yanına almadan (gerçi bir işe yaramıyorlar yine tokadı yiyorsun da) buyur gel Fatih'teyim. Nasıl yırtıyorsun ağzımı bir görelim. Sen ecza dükkanında fiş yırtmaktan bile acizsin.

"SANA TOKADI BEN ATACAĞIM"

Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin. Sana tokadı ben atacağım bekle."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel mitinglerde Volkan Konak’ın vefat etmesinin ardından nefret söylemi paylaşımı yapan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’na tepki göstermişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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