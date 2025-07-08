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Eskişehir’de feci olay: 2 çocuk babası ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eskişehir’de feci olay: 2 çocuk babası ölü bulundu
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de iki çocuk babası 43 yaşındaki adam yatağında ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Emek Mahallesi Yılmazcan Sokak'ta üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 

GERİDE 2 ÇOCUĞU KALDI

Edinilen bilgilere göre, 43 yaşındaki Z.Y., sabah saatlerinde yatağında ölü bulundu. 

Eskişehir’de feci olay: 2 çocuk babası ölü bulundu - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde şahsın ölümünün şüpheli olduğu belirlendi. Z.Y.'nin iki çocuk babası olduğu, binada ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi. 

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Şahsın kesin ölüm nedeninin anlaşılması için cenaze Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni morgda yapılacak inceleme sonrasında belli olacak. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Eskişehir’de feci olay: 2 çocuk babası ölü bulundu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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