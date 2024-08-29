Etimesgut Belediyesi'nden kovulduklarını iddia eden kişiler Erdal Beşikçioğlu'na tepki gösterdi

Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, belediyedeki işlerinden kovulduklarını belirten kişiler tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu. Söz konusu kişilerin Etimesgut sokaklarını donattığı afişlerde, "Hani ekmekle oynamayacaktın?" ifadeleri yer aldı.

Başkent Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediyedeki işlerinden kovulduklarını belirten çalışanlar Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na tepki gösterdi.

Etimesgut'un bazı noktalarına afiş yapıştıran kişiler, Erdal Beşikçioğlu'na yönelik “Sayın başkan hani kimse ekmeğinden olmayacaktı” ifadelerine yer verdi.

VATANDAŞLARDAN ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NA TEPKİ

Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun, "Hiçbir belediye personeli işinden olmayacak" sözüne yönelik yapıştırılan afişlerde, "Sayın başkan hani kimse ekmeğinden olmayacaktı?", "Hani ekmekle oynamayacaktın?" ifadeleri yer aldı.

"İŞÇİLERİ İŞİNDEN ETTİYSEK YAZIK BİZE"

Öte yandan, bazı vatandaşlar yapıştırılan afişlere ilişkin, “Arkadaşlar bu çok skandal bir olay, bunun araştırılması gerekiyor. Eğer işçilerin yanında olan bir parti olarak işçileri işinden ettiysek yazık bize. Araştırılmasını ve açıklanmasını istiyorum” dedi.