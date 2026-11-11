İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Marmara geneli için yapılan fırtına uyarısının ardından İstanbulluları uyardı. Perşembe günü öğle saatlerinde etkili olacak fırtınanın etkisinin cumartesi akşamı bitmesi bekleniyor. Valilik fırtına hızının saatte 70 kilometreyi bulabileceğini belirterek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı uyardı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nden fırtına uyarıları peş peşe sıralandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara'da kuvvetli rüzgar etkili olacak.

ETKİSİ CUMARTESİ GECE BİTECEK

Cuma günü sabah saatlerinden itibaren fırtına etkisi artacak. Fırtınanın etkisini Cumartesi akşam saatlerinden itibaren kaybetmesi bekleniyor.

Etkisi 3 gün boyunca sürecek! Hem Valilik hem Meteoroloji yeniden uyardı: İstanbul’da fırtına alarmı

BİR UYARI DA VALİLİKTEN GELDİ

İstanbul Valiliği, kent genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması ve cumartesi akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyardı.

Etkisi 3 gün boyunca sürecek! Hem Valilik hem Meteoroloji yeniden uyardı: İstanbul’da fırtına alarmı

HIZI SAATTE 70 KİLOMETREYİ BULABİLİR

Valilikten yapılan açıklamada, kentte bugün güney ve güneybatı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman fırtına (60-70 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Etkisi 3 gün boyunca sürecek! Hem Valilik hem Meteoroloji yeniden uyardı: İstanbul’da fırtına alarmı

Meteoroloji’nin uyarılarını yeniden hatırlatan Valilik, paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | İstanbul Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSIİstanbul

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