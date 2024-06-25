Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Evine girdiği komşusunu kürekle öldürdü! Erzincan'daki vahşete müebbet verildi

Evine girdiği komşusunu kürekle öldürdü! Erzincan'daki vahşete müebbet verildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Erzincan, Müebbet Hapis, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Korkunç olay geçen sene Erzincan'da yaşandı. Komşusunu evinin bahçesinde kafasına kürekle vurularak öldüren sanık hakim karşısına çıktı. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanığa müebbet hapis cezası verdi.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hacı Cenap Kaya, Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Hacı Cenap Kaya'yı "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulamayan mahkeme, Kaya hakkında hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Evine girdiği komşusunu kürekle öldürdü! Erzincan'daki vahşete müebbet verildi - 1. Resim

OLAYIN GEÇMİŞİ

31 Temmuz 2023 tarihinde Erzincan merkez, Kavakyolu semti Hamidiye Mahallesi 216 Sokak üzerinde bulunan müstakil evin bahçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Şeker Fabrikasından emekli olan 4 çocuk babası Nadim Yeşil (55) evinin bahçesinde kafasına kürek ve sopayla vurularak öldürülmüş halde cesedi bulundu. Olayla ilgili Hacı Cenap Kaya polis tarafından yakalandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Koray Aydın Demokrat Parti'ye mi geçecek? Gültekin Uysal'dan açıklama geldiCanlı yayın konuğu Saffet Emre Tonguç, 1966 yılında Çorlu'da doğdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muş'ta akılalmaz olay! Güpegündüz iş yerinin camını kırıp telefonu çaldı - GündemGüpegündüz şehrin göbeğinde inanılmaz olay!Koray Aydın Demokrat Parti'ye mi geçecek? Gültekin Uysal'dan açıklama geldi - GündemKoray Aydın Demokrat Parti'ye mi geçecek?Üst geçitte yürürken dengesini kaybeden çocuk arabanın üstüne düştü! - GündemÜst geçitte yürürken dengesini kaybeden çocuk arabanın üstüne düştü!Meteoroloji son tahminlerini paylaştı: Bir yanda kavurucu sıcak, bir yanda sağanak - GündemBir yanda kavurucu sıcak, bir yanda sağanakManisa 4,8 büyüklüğündeki depremle sallandı, Naci Görür kritik uyarıyı yaptı! - GündemManisalılara seslendi: Uzak durunBayram tatilinde 1.456 kaçak göçmen yakalandı - GündemBayram tatilinde 1.456 kaçak göçmen yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...