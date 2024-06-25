Evine girdiği komşusunu kürekle öldürdü! Erzincan'daki vahşete müebbet verildi

Korkunç olay geçen sene Erzincan'da yaşandı. Komşusunu evinin bahçesinde kafasına kürekle vurularak öldüren sanık hakim karşısına çıktı. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanığa müebbet hapis cezası verdi.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hacı Cenap Kaya, Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Hacı Cenap Kaya'yı "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulamayan mahkeme, Kaya hakkında hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.



OLAYIN GEÇMİŞİ

31 Temmuz 2023 tarihinde Erzincan merkez, Kavakyolu semti Hamidiye Mahallesi 216 Sokak üzerinde bulunan müstakil evin bahçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Şeker Fabrikasından emekli olan 4 çocuk babası Nadim Yeşil (55) evinin bahçesinde kafasına kürek ve sopayla vurularak öldürülmüş halde cesedi bulundu. Olayla ilgili Hacı Cenap Kaya polis tarafından yakalandı.