Eyüpsultan'da tramvay çalışmasına ağaç tepkisi! 5 ağaç kesildi iddiası

İstanbul Eyüpsultan'da İBB'nin tramvay hattı çalışmaları kapsamında taşınması planlanan 168 ağaçtan 5'inin kesildiğini öne süren mahalle sakinleri protesto düzenledi. Aralarında 100 yılı aşkın çınarların da bulunduğu ağaçların geleceğinden endişe eden vatandaşlar, çalışmaların bilimsel dayanaklarının açıklanmasını isteyerek tarihî ve doğal mirasın zarar gördüğünü savundu.

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Eyüpsultan'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) tramvay hattı çalışmaları sebebiyle 5 ağacın kesildiğini iddia eden ilçe sakinleri basın açıklaması yaptı.

İBB'nin Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı çalışmaları çerçevesinde Eyüpsultan Bulvarı'nda yer ala 168 ağacın karekodlu takip sistemiyle Başakşehir Resneli bölgesine taşınacağının duyurulmasının sonrasında, 5 ağacın kesildiği iddiası ilçe sakinlerinin tepkisine sebep oldu.

Eyüpsultan Bulvarı'nda bir araya gelen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

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"SIRADAN BİR PEYZAJ DÜZENLEMESİ DEĞİL"

Grup adına açıklamada bulunan semt sakinlerinden Muhammed Erkam Bülbül, Eyüpsultan Bulvarı'nda, Demirkapı yönüne uzanan güzergahta 168 ağacın söküleceğinin söylendiğini belirterek, "Bu ağaçların önemli bir bölümünün yüz yaşını aştığı, aralarında 20'yi aşkın asırlık çınarın bulunduğu bilinmektedir. Karşımızdaki mesele sıradan bir peyzaj düzenlemesi değil, onlarca kuşağın tanıklık ettiği yaşayan bir mirasın geleceğidir." diye konuştu.

Bülbül, yetkililerin ağaçların başka yerlere taşınacağını söylediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ağaçların taşınmasına yönelik bilimsel hazırlıklar yapıldı mı? Plantasyon için kök budamaları ve taç budamaları uzmanların gözetiminde gerçekleştirildi mi? Bu işlemlere ilişkin bilimsel raporlar ve uygulama takvimi kamuoyuyla paylaşıldı mı? Tabii ki hayır. Dün geceki çalışmada gördüğümüz üzere kesilen 5 koca ağaç, bu şartların hiçbirine uyulmadan katledildi. Tekrar dikilmesi mümkün olmayan bir şekilde kesildi, biçildi ve atıldı. Gerçek, yapay zeka görselleriyle saklanamayacak kadar ortadadır. Eyüpsultan'da hem yeşilin hem de tarihi eserlerin kıyımı başlamıştır."

"YETERLİ VE ŞEFFAF BİLGİYE SAHİP DEĞİLİZ"

Bülbül, Feshane'den başlayıp Bayrampaşa'da sona ereceği bildirilen tramvay hattının yapım çalışmalarının yaklaşık 2 senedir sürdüğünü belirterek, "Ne var ki halk olarak projenin güzergahı, çevreye etkileri, tarihi yapılara verebileceği zararlar ve ağaçların geleceği hakkında yeterli ve şeffaf bilgiye sahip değiliz." dedi.

Çalışmalar çerçevesinde ilçenin tarihi mirasının zarar gördüğünü kaydeden Bülbül, şunları söyledi:

"Eyüpsultan Bulvarı üzerinde, gecenin karanlığında apar topar 5 ağacın kesildiğine tanık olduk. Kim oldukları, hangi kurum adına hareket ettikleri ve bu işlem için hangi resmi yetkiye sahip oldukları bilinmeyen kişiler, ağaçları keserek ortadan kaldırmaya çalıştı. Semt sakinleri olarak iş makinelerinin çalışmalarına itiraz ederek süreci durdurmaya çalıştık ve polise haber verdik. Şimdi soruyoruz, bu ağaçları kesenler kimlerdir? Hangi yetkiyle hareket etmişlerdir? Çalışmaların sorumlusu kimdir? Böylesine önemli bir alanda, kamuoyunun bilgisi ve denetimi dışında bu işlemler nasıl gerçekleştirilebilmektedir?"

"DAHA BÜYÜK TAHRİBATIN HABERCİSİ"

Bülbül, "Dün gece yaşadığımız olay, Eyüpsultan'da yaşanmasından endişe ettiğimiz daha büyük bir tahribatın yalnızca habercisidir. Her fırsatta çevreyi, ağacı ve tarihi mirası korumaktan söz edenlerin, iş uygulamaya geldiğinde nasıl bir tutum sergilediğini bir kez daha gördük. Aylardır rezil bir halde bulunan Eyüpsultan Meydanı'nda bitmeyen çalışmaların başlıca sebebinin yapmak istedikleri kıyımın kılıfı olduğunu da anlamış olduk. Biz bu semtin gözden çıkarılmasına razı değiliz." dedi.

Mahalle sakinleri, basın açıklamasının ardından dağıldı.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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