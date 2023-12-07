Ezine peynirine AB tescili! Coğrafi işaretli ürün sayısı 18’e yükseldi

7 Aralık 2023 16:16 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 16:18

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Anadolu Ajansı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla AB coğrafi işaret alan ürün hakkında bilgi verdi. Bakan Yumaklı, “Ezine peynirimiz AB’den coğrafi işaret tescili alan ilk peynir çeşidimiz olurken, coğrafi işaretli ürün sayımız 18’e yükseldi.” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ezine peyniri Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu tescilin Ezine peynirinin AB’den coğrafi işaret tescili alan ilk peynir çeşidi olması açısından ayrı bir önem taşıdığı bildirildi

AB coğrafi işaret tescili için Safranbolu safranı, Araban sarımsağı ve Aydın Memecik zeytinyağı da AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı ve 3 aylık itiraz süresi sonunda tescil almaları bekleniyor.

TESCİL İÇİN BEKLEYEN ÜRÜNLER

AB coğrafi işaret tescili için başvuruda bekleyen 42 ürün ise şöyle:

"Afyonkarahisar pastırması ve sucuğu, Gaziantep fıstığı, lahmacunu ve fıstık ezmesi, Kayseri mantısı, pastırması ve sucuğu, İnegöl köfte, Tonya tereyağı, Bursa kestane şekeri, Amasya çiçek bamyası, Bursa siyah inciri, Manisa sultani çekirdeksiz üzümü, Kilis zeytinyağı, İpsala pirinci, Aydın Memecik zeytini, Manisa mesir macunu, Hüyük çileği, Isparta gülyağı, Silifke yoğurdu, Osmaniye yer fıstığı, Adana şalgamı, Urla sakız enginarı, Demirci hünnabı, Bingöl balı, Rize çayı, Sinop kestane balı, Bursa şeftalisi, Tarsus Sarıulak zeytini, Erzurum su böreği, Melli inciri, Kahramanmaraş çöreği, Hopa hamsili ekmeği, Gaziantep menengiç kahvesi, Kırkağaç kavunu, Milas Çekişke zeytini, Hatay kaytaz böreği, Aydın çam fıstığı, Söke pamuğu, Şanlıurfa keten köyneği fıstığı ve Fethiye kaya inciri."

BAKAN KACIR PAYLAŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X sosyal medya platformundan Ezine peynirinin AB'den coğrafi işaret tescili almasına ilişkin paylaşım yaptı.

Çanakkale'nin seçkin lezzetlerinden Ezine peynirinin AB'de tescillenen 18. coğrafi işaretli ürün olduğunu aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Bu tescil, sadece bir lezzetin değil, aynı zamanda sürdürülebilir üretim ve ekonomik kalkınma vizyonumuzun da bir yansımasıdır. Coğrafi işaretlerimizin artan sayısı, Türkiye'nin dünya üzerindeki gastronomik ve kültürel etkisini pekiştiriyor. 45 coğrafi işaretimizin de AB tescil süreci devam etmektedir. AB'den tescilli ilk Türk peynirimiz, ülkemize hayırlı olsun."