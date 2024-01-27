F-16 sürecinde son viraj! İşte Türkiye'nin 23 milyar dolarlık talep listesi

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını onaylamasıyla gözler ABD Kongresi'nin satışı değerlendirmek için verdiği 15 günlük yasal süreye çevrildi. İlgili süre zarfında itiraz olmaması halinde satış resmen gerçekleşecek. Türkiye'nin 23 milyar dolarlık devasa F-16 savaş uçağı listesinde ise 40 adet yeni F-16 yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı, mevcut uçaklar için 79 adet F-16 Blok 70 modernizasyon kiti, 48 adet F110-GE-129D motoru ve 149 adet AN/APG-83 AESA radarı gibi talepleri yer aldı.

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından gözler ABD yönetimine çevrilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışının uygun olduğuna ilişkin resmi bildirimini resmen Kongre'ye gönderdi. ABD yönetiminin sunduğu tebligata 15 günlük süre zarfında itiraz gelmemesi halinde satış gerçekleşecek.

Türkiye, ABD'den 40 yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterindeki 79 uçak için ise modernizasyon kiti talep etmişti. Geçen yıl bazı Kongre üyelerinin F-16'ların satılmasını şarta bağlayan ek maddeleri ABD Savunma Bakanlığı Bütçe tasarısından çıkarılmıştı.

Türkiye'nin sipariş listesinde bulunanlar ise şu şekilde sıralandı:

- 40 adet yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı (32 adet F-16C, 8 adet F-16D modeli)

- Mevcut uçaklar için 79 adet F-16 Blok 70 modernizasyon kiti

- 48 adet F110-GE-129D moturu (40 tanesi takılı, 8 adet yedek)

- 149 adet Geliştirilmiş Programlanabilir Ekran Jeneratörleri (iPDG/40 adedi takılı, 10 adet yedek, 99 adedi modernizasyon programı için)

- 149 adet AN/APG-83 AESA radarı (40’ı takılı, 10 adet yedek, 99 adedi modernizasyon programı için)

- 169 adet Modüler Görev Bilgisayarları (MMC)

- 168 adet Integrated Viper Electronic Warfare Suite (IVEWS) veya eşdeğer Elektronik Harp (EH) sistemleri

- 858 adet LAU-129 güdümlü füze lançerleri

- 44 adet M61 Vulcan topu

- 16 adet AN/AAQ-33 Sniper Gelişmiş Hedefleme Podu

- 151 adet Çok Fonksiyonlu Bilgi Dağıtım Sistemi-Ortak Taktik Telsiz Sistemleri (MIDS-JTRS)

- 952 adet AMRAAM) AIM-120C-8 hava-hava füzesi

- 96 adet AMRAAM güdüm bölümleri

- 864 adet GBU-39/B bombası

- 96 adet AGM-88B Yüksek Hızlı Anti-Radyasyon Füzeleri (HARM)

- 96 adet AGM-88E Gelişmiş Anti-Radyasyon Güdümlü Füzeleri (AARGM)

- 401 adet AIM-9X Blok II Sidewinder füzeleri

- 12 adet MK82 Genel Maksat Bombası

- 850 adet JDAM

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'ne yaklaşık 23 milyar dolar değerinde F-16 alımı ve modernizasyonu ve ilgili ekipmanların satışını onaylayan kararını verdi." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'ye F-16 satışının NATO'nun güvenlik ve istikrarı açısından önemli olduğu vurgulanan açıklamada, Ankara'ya 40 yeni F-16 savaş uçağı ile 79 F-16 modernizasyon kitinin yanı sıra ilgili ekipmanların temin edileceği belirtildi.

Silah satışının gerçekleşebilmesi için ABD yönetiminin sunduğu satış tebligatına Kongre'den itiraz gelmemesi gerekiyor.

ABD'li yetkililer, bazı üyelerin Türkiye'ye yönelik eleştirilerine rağmen Kongre'nin her iki satışı da engellemesini beklemiyor. Ayrıca, yabancı ülkelere silah satışlarında denetim görevi olan Senato Dış İlişkiler Komitesinin Başkanı Ben Cardin, Türkiye'ye F-16'ların satışına onay vereceğini açıkladı.

Aynı saatlerde konuya ilişkin bir açıklama yapan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul da İsveç'in NATO üyeliğinin Ankara tarafından onaylanmasından memnuniyet duyduğunu ve mevcut durumda Türkiye'ye F-16'ların satışına onay vereceklerini bildirdi.

Yabancı ülkelere silah satışı konusunda Senato Dış İlişkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin değerlendirme ve varsa itiraz hakkı bulunuyor.