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F-16’lardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gökyüzünde selam

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Cumhurbaşkanlığı, F-16, KKTC, KIBRIS, Türk Hava Kuvvetleri, Haber
Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) hareket ederken, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçakları tarafından gökyüzünde selamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gitti.

Erdoğan saat 16.15 sularında KKTC'ye iniş yaptı.

F-16'ların fotoğraflarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında bulunan Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç çekti.
F-16'ların görüntülerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında bulunan Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç çekti.

Cumhurbaşkanlığına ait “TUR” uçağıyla Atatürk Havalimanı'ndan hareket eden Erdoğan, KKTC hava sahasına girişte Türk Hava Kuvvetleri’ne ait iki F-16 tarafından karşılandı. Savaş uçakları, Cumhurbaşkanlığı uçağına gökyüzünde selam durarak anlamlı bir görüntü oluşturdu.

F-16’lardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gökyüzünde selam - 2. Resim

Erdoğan’a ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ve AK Parti yöneticileri eşlik etti.

F-16’lardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gökyüzünde selam - 3. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki tören ile 20 Temmuz Resmi Geçit Töreni'ne katılacak, ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la bir araya gelecek. Program kapsamında ayrıca Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve bağlantı yollarının açılışı da gerçekleştirilecek.

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