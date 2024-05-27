Samsun'da bir fabrikada korkutan yangın! Belediye ve emniyet harekete geçti

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Mayıs 2024 22:42 - Güncelleme: 27 Mayıs 2024 22:56 - Güncelleme:

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Samsun'da yatak ve koltuk fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri gönderildi. Yangının söndürülmesine Samsun Emniyet Müdürlüğü TOMA'larla ve belediye de su tankerleri ile destek verdi. Bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.