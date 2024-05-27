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Samsun'da bir fabrikada korkutan yangın! Belediye ve emniyet harekete geçti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da yatak ve koltuk fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri gönderildi. Yangının söndürülmesine Samsun Emniyet Müdürlüğü TOMA'larla ve belediye de su tankerleri ile destek verdi. Bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Samsun'da Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Yumoş firmasına ait yatak ve koltuk fabrikasında çıktı.

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Çıkan yangında alevler geceyi aydınlatırken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Samsun'da bir fabrikada korkutan yangın! Belediye ve emniyet harekete geçti - 1. Resim

BELEDİYE VE EMNİYETTEN DESTEK

Yangın söndürme çalışmalarına Samsun Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar ve belediyelerin su tankerleri de destek verdi.

Polis yangın mahallinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Fabrikayı tamamen saran alevleri söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

Samsun'da bir fabrikada korkutan yangın! Belediye ve emniyet harekete geçti - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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