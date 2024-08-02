Facebook'tan skandal hamle! Diyanet'in videosunu silip hesabına kısıtlama getirdi
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Sosyal medya devi Facebook'tan skandal bir hamle geldi. Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Ayosofya'da kılınan gıyabi cenaze namazı videosunu paylaşan Diyanet'in hesabına kısıtlama geldi. Ayrıca söz konusu video Facebook tarafından silindi.
Bugün Türkiye'deki tüm camilerde İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Vatandaşlar bu nedenle İstanbul'da da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti.
DİYANET'İN VİDEOSU SONRASI SKANDAL HAMLE
Çok sayıda kişi namaza katılırken, Diyanet namaz anının görüntülerini Facebook'tan paylaştı. Instagram'a getirilen erişim kısıtlamasının ardından Facebook'tan skandal bir hamle geldi.
FACEBOOK'TAN DİYANET'İN SAYFASINA KISITLAMA
Sosyal medya devi paylaşımın ardından Diyanet'in sayfasına yaptırım uyguladı. Facebook, Diyanet'in paylaşımı silip hesabına kısıtlama getirdi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi