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Facebook'tan skandal hamle! Diyanet'in videosunu silip hesabına kısıtlama getirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Facebook&#039;tan skandal hamle! Diyanet&#039;in videosunu silip hesabına kısıtlama getirdi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Facebook'tan skandal bir hamle geldi. Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Ayosofya'da kılınan gıyabi cenaze namazı videosunu paylaşan Diyanet'in hesabına kısıtlama geldi. Ayrıca söz konusu video Facebook tarafından silindi.

Bugün Türkiye'deki tüm camilerde İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Vatandaşlar bu nedenle İstanbul'da da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti. 

DİYANET'İN VİDEOSU SONRASI SKANDAL HAMLE 

Çok sayıda kişi namaza katılırken, Diyanet namaz anının görüntülerini Facebook'tan paylaştı. Instagram'a getirilen erişim kısıtlamasının ardından Facebook'tan skandal bir hamle geldi.

Facebook'tan skandal hamle! Diyanet'in videosunu silip hesabına kısıtlama getirdi - 1. Resim

FACEBOOK'TAN DİYANET'İN SAYFASINA KISITLAMA

Sosyal medya devi paylaşımın ardından Diyanet'in sayfasına yaptırım uyguladı. Facebook, Diyanet'in paylaşımı silip hesabına kısıtlama getirdi.

Facebook'tan skandal hamle! Diyanet'in videosunu silip hesabına kısıtlama getirdi - 2. Resim

 

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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