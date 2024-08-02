Facebook'tan skandal hamle! Diyanet'in videosunu silip hesabına kısıtlama getirdi

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Ağustos 2024 16:52 - Güncelleme: 2 Ağustos 2024 17:04 - Güncelleme:

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Sosyal medya devi Facebook'tan skandal bir hamle geldi. Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Ayosofya'da kılınan gıyabi cenaze namazı videosunu paylaşan Diyanet'in hesabına kısıtlama geldi. Ayrıca söz konusu video Facebook tarafından silindi.