Fatma Uçma 2 gündür kayıp! Ailesi güzel haberi bekliyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 63 yaşındaki Fatma Uçma için çalışmalar devam ediyor. Yaşlı kadını akrabaları ve köylüleri de arama çalışmalarına katıldı. Uçma’nın yakınları gelecek güzel haberi bekliyor.

Kozluk ilçesinde bağlı Tosunpınar köyünde yaşayan akli dengesi yerinde olmayan Fatma Uçma 2 gün önce öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Yakınları kendi imkanlarıyla bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ekipleri, arama kurtarma dernekleri ve çok sayıda bölgeye hakim güvenlik korucusu sevk edildi.

EVDEN AYRILDI, BİR DAHA HABER ALINAMADI

Kaybolan kadının 2 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alamadıklarını belirten arama kurtarma çalışmalarına katılan vatandaşlardan Hamdullah Ergider, "5 Temmuz 2025 cumartesi gün saat 13:30'de evden ayrılan amcamın eşi Fatma Uçma, evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. O saatten beri jandarma ekipleri AFAD, güvenlik korucular ve sivil toplum dernekleriyle birlikte aramalar yapmaktayız. Yaptığımız aramalarda şu ana kadar her hangi bir ize rastlamadık. Aramalardan haber bekliyoruz. Bu amcamız da aramalara katıldı. Onu köylüler, akrabalar ve diğer vatandaşlarda arıyor. Umudumuzu yetirmedik. Aramalara katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı haberlerini bekliyoruz" dedi.

AFAD, jandarma ve vatandaşların birlikte yürüttüğü çalışmalarda aramalar, üçüncü gününde gölet çevreleri, dere yatakları, ormanlık alanları ve çevrede bulunan diğer köylerde yoğunlaştırıldı.