Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Fatma Uçma 2 gündür kayıp! Ailesi güzel haberi bekliyor

Fatma Uçma 2 gündür kayıp! Ailesi güzel haberi bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Fatma Uçma 2 gündür kayıp! Ailesi güzel haberi bekliyor
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 63 yaşındaki Fatma Uçma için çalışmalar devam ediyor. Yaşlı kadını akrabaları ve köylüleri de arama çalışmalarına katıldı. Uçma’nın yakınları gelecek güzel haberi bekliyor.

Kozluk ilçesinde bağlı Tosunpınar köyünde yaşayan akli dengesi yerinde olmayan Fatma Uçma 2 gün önce öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. 

Fatma Uçma 2 gündür kayıp! Ailesi güzel haberi bekliyor - 1. Resim

Yakınları kendi imkanlarıyla bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ekipleri, arama kurtarma dernekleri ve çok sayıda bölgeye hakim güvenlik korucusu sevk edildi.

Fatma Uçma 2 gündür kayıp! Ailesi güzel haberi bekliyor - 2. Resim

EVDEN AYRILDI, BİR DAHA HABER ALINAMADI

Kaybolan kadının 2 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alamadıklarını belirten arama kurtarma çalışmalarına katılan vatandaşlardan Hamdullah Ergider, "5 Temmuz 2025 cumartesi gün saat 13:30'de evden ayrılan amcamın eşi Fatma Uçma, evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. O saatten beri jandarma ekipleri AFAD, güvenlik korucular ve sivil toplum dernekleriyle birlikte aramalar yapmaktayız. Yaptığımız aramalarda şu ana kadar her hangi bir ize rastlamadık. Aramalardan haber bekliyoruz. Bu amcamız da aramalara katıldı. Onu köylüler, akrabalar ve diğer vatandaşlarda arıyor. Umudumuzu yetirmedik. Aramalara katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı haberlerini bekliyoruz" dedi.

Fatma Uçma 2 gündür kayıp! Ailesi güzel haberi bekliyor - 3. Resim

AFAD, jandarma ve vatandaşların birlikte yürüttüğü çalışmalarda aramalar, üçüncü gününde gölet çevreleri, dere yatakları, ormanlık alanları ve çevrede bulunan diğer köylerde yoğunlaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

1. Lig'de fikstür çekildi! İşte ilk haftanın maçları ve detaylarYKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS tercih dönemi için geri sayım başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayşe Barım davasında dikkat çeken tanık! Ünlü oyuncu da oradaydı: “Tanımıyorum” dedi ve... - GündemAyşe Barım davasında dikkat çeken tanık! “Tanımıyorum” dediZeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Hak ediş' iddialarını yalanladı: Kişiliğim müsaade etmez - Gündemİfadesi ortaya çıktı! 'Hak ediş' iddialarını yalanladıŞehit Kani Obi'nin vasiyeti ortaya çıktı! Asker arkadaşı duyurdu: Fotoğraflarımı her yerde paylaşsınlar - GündemAsker arkadaşı duyurdu: Ordulu şehidin vasiyetiUzman Jandarma Ahmet Pola’ya veda: Ölüm nedeni belli oldu - GündemUzman Jandarma Ahmet Pola’ya veda: Ölüm nedeni belli olduKonya'ya dev yatırım! Bakan Uraloğlu duyurdu: Seydişehir-Bozkır Yolu, 2028'de tamamlanacak - GündemKonya'ya milyarlarca liralık dev yatırımAslan kafesinden kaçmıştı! Türkiye'nin konuştuğu hayvanat bahçesiyle ilgili yeni gelişme - GündemHayvanat bahçesiyle ilgili yeni gelişme
Sonraki Haber Yükleniyor...