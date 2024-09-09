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Fethiye'de taksiciler ve bar işletmecileri arasında meydan kavgası! 24 kişi gözaltına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Fethiye&#039;de taksiciler ve bar işletmecileri arasında meydan kavgası! 24 kişi gözaltına alındı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde taksiciler ve bar işletmecileri arasında meydan kavgası çıktı. Kavgada 13 vatandaş çeşitli yerlerinden yaralanırken 24 kişi gözaltına alındı.

Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkiinde, taksiciler ile bir bar işletmesi sahipleri arasında çıkan kavgada toplam 24 kişi gözaltına alındı.

Fethiye'de taksiciler ve bar işletmecileri arasında meydan kavgası! 24 kişi gözaltına alındı - 1. Resim

İddialara göre önceki gün taksi durağı yakınında bir bar işletmesinden 2 kişi taksi durağına gelip taksicileri tabanca ile tehdit etti. Bu kişiler çevredeki diğer esnaf ve taksicilerle taksi durağından uzaklaştırıldı. Tabanca gösterme olayının geniş çevrede duyulmasının ardından bir araya gelen çevre esnafları ve vatandaşlar bu kişilerin çalıştığı bara doğru giderek yapılan hareketi protesto etti.

Bunun üzerine yeniden çıkan tartışma üzerine taşlı şişeli saldırı olunca 13 vatandaş çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavganın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kavganın ardından bölgeye toplanan çok sayıda vatandaş Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu tarafından sakinleştirildi.

Fethiye'de taksiciler ve bar işletmecileri arasında meydan kavgası! 24 kişi gözaltına alındı - 2. Resim

Meydana gelen olayın ardından Fethiye Cumhuriyet Savcılığı olaya el koydu. Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, yaklaşık 24 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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