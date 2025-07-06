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FETÖ firarisi Zekeriya Öz, Muhammet Yakut'un cenaze töreninde ortaya çıktı! Tabutu omuzladığı anlar kamerada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada çektiği videolarla gündeme gelen ve geçtiğimiz günlerde Almanya'da ölen Muhammet Yakut'un cenaze töreninde firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün de katıldığı ortaya çıktı. Öz'ün, Yakut'un tabutunu taşıdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan ve 2023'te hakkında kırmızı bülten çıkarılan Muhammed Yakut, geçtiğimiz günlerde Almanya'da öldü. 

muhammet yakut
Muhammet Yakut

Halil Falyalı cinayetinin faillerinden biri olarak da anılan Yakut, 62 gün Hollanda'da cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmiş ardından 'kalp krizi' nedeniyle ölü olarak bulunmuştu. 

FETÖ firarisi Zekeriya Öz, Muhammet Yakut'un cenaze töreninde ortaya çıktı! Tabutu omuzladığı anlar kamerada - 2. Resim

TABUTU OMUZLADI

Yakut'un Almanya’da Duisburg Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve 2015 yılında Almanya'ya kaçtığı bilinen eski savcı Zekeriya Öz'ün de katıldığı ortaya çıktı. 

FETÖ firarisi Zekeriya Öz, Muhammet Yakut'un cenaze töreninde ortaya çıktı! Tabutu omuzladığı anlar kamerada - 3. Resim

Uzun süredir ortalarda gözükmeyen Öz'ün tabutu taşıdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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