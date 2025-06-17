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FETÖ lideri Fetullah Gülen'in kuzeni tutuklandı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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FETÖ lideri Fetullah Gülen&#039;in kuzeni tutuklandı!
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dün akşam saatlerinde gözaltına alından, FETÖ'nün ölen elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen tutuklandı.

15 Temmuz'da hain darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesabından Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Gülen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in kuzeni tutuklandı! - 1. Resim

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Gülen, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine getirildi.

Burada savcılığa çıkarılan Gülen, ifadesinin alınmasının ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği, Kemalettin Gülen'in üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen'in, "yahya_kema5566" kullanıcı adıyla sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilmişti.

Bu kapsamda "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından gözaltı kararı verilen Gülen, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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