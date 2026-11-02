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FETÖ'ye 32 ilde büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde 32 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı, 41'i tutuklandı. Jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonlarda, örgütün güncel yapılanması, finans ağı ve propaganda faaliyetlerine darbe vuruldu.

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Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

İçişleri Bakanlığı, 32 ilde Jandarma ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

72 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda 72 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklanırken, diğer şahısların yasal işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Güvenlik güçlerinin FETÖ'ye yönelik bu son adımı, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının ortak koordinasyonunda planlandı. Sahadaki operasyonel süreçler ise ilgili İl Jandarma Komutanlıkları tarafından icra edildi.

ÖRGÜTÜN FİNANS KAYNAKLARI HEDEF ALINDI

Gözaltına alınan şüphelilere yöneltilen suçlamalar da operasyonun detaylarıyla birlikte paylaşıldı. Yapılan tespitlere göre şüpheliler, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, örgüt içindeki sorumlu düzeydeki kişilerle irtibatta bulunmak, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yapmakla suçlanıyor.

KARARLILIK MESAJI

Operasyonun ardından İçişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kesintisiz devam edeceği vurgulandı. Bakanlık sürece ilişkin, "Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklama, operasyonda görev alan Jandarma birimlerinin, Başsavcılıkların ve ilgili dairelerin tebrik edilmesiyle sona erdi.

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