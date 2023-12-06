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FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 4 gözaltı kararı

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Editör: Fatih Uğur / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
FETÖ&#039;ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 4 gözaltı kararı
Son Dakika, Fetö, Sınav, Maliye, Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2009 yılı Maliye Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavı soruşturması kapsamında, 4 şüphelinin Ankara merkezli toplam 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Türkiye'nin ulusal güvenliği tehdit eden terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Güvenlik güçleri adli makamların görevlendiresiyle terör örgütü mensuplarına geçit vermiyor. Bu kapsamda devletin kılcal damarlarından temizlenen terör örgütü FETÖ'nün son kalıntılarına yönelik neredeyse her gün operasyonlar düzenleniyor.

SINAV USULSÜZLÜĞÜ SORUŞTURMASINDA 4 GÖZALTI KARARI

Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2009 yılı Maliye Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav öncesi usulsüz şekilde ele geçirilen soruları dağıtan ve bu soruları alarak sınavı kazanan toplam 4 şüphelinin Ankara merkezli toplam 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

 

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