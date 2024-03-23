Film gibi olay! 3'üncü kattan düşen bebek böyle hayatta kaldı

Evinin penceresine tırmanan bebek üçüncü kattan düştü. 1’inci kata düşen bebek şans eseri kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken bebeğin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Tekirdağ Çorlu’da Cemaliye Mahallesi Dr. Hakkı Görenli Sokak üzerinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Edinilen bilgiye göre; yabancı uyruklu 2 yaşındaki bebek, ailesiyle kaldığı 3'üncü kattaki ikametin penceresine tırmandı. Pencerede oyun oynarken dengesini kaybeden bebek, metrelerce yüksekten 1'inci kattaki tentenin üzerine düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başından yaralanan bebek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.