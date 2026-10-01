Tekirdağ’da içinde çocuk bulunan aracı kaçıran şüpheli, 2 araca ve yayaya çarptı. Korkunç olayda 3 kişi yaralanırken şüpheli gözaltına alındı. Aracın içinde bulunan 4 yaşındaki çocuk ise ailesine teslim edildi.

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Tekirdağ’ın Süleymaniye ilçesinde film sahnelerini aratmayan korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre torunuyla marketten çıkan bir vatandaş, 4 yaşındaki torununu otomobile bindirdiği sırada E.G. isimli şüpheli tarafından itildi. Yaşlı adam yere düşerken, araç kaçırıldı. E.G., otomobille olay yerinden uzaklaştı.

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ARACI KAÇIRDI, YAYAYA ÇARPTI

İçinde çocuk olan araçla ilerleyen E.G.'nin kullandığı otomobil, Hürriyet Mahallesi'nde bir yayaya çarptı. Kazanın ardından sürücünün aracı durdurmadan yoluna devam ettiği öğrenildi. İhbar üzerine polis ekipleri, kaçtığı belirtilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Film sahnesi gibi olay! İçinde çocuk bulunan otomobili kaçırdı, peş peşe kaza yaptı: 3 yaralı

PEŞ PEŞE İKİ KAZA DAHA

Çevre Yolu'na çıkarak İstanbul istikametinde ilerleyen otomobil, yolda O.Y. yönetimindeki araç ile Ş.K. yönetimindeki otomobile de çarptı.

Film sahnesi gibi olay! İçinde çocuk bulunan otomobili kaçırdı, peş peşe kaza yaptı: 3 yaralı

3 KİŞİ YARALANDI, ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kazalarda yaralanan yaya ile 2 sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobili kullandığı iddia edilen E.G. ise polis ekiplerince yakalandı. Kaçırıldığı iddia edilen otomobilde bulunan 4 yaşındaki çocuk ise ailesine teslim edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Tekirdağ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSITekirdağ

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