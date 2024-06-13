Finansman krizinin ortasındaki UNRWA, yardım için Türkiye'ye başvurdu

Derin mali krizle boğuşan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), finansmanı desteklemek ve siyasi bir dayanak oluşturmak amacıyla Türkiye'ye yönelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), son dönemdeki fon kesintileriyle daha da kötüleşen, derinleşen mali krizle boğuşan Ankara'da kritik finansmanı desteklemek ve siyasi bir dayanak oluşturmak amacıyla Türkiye'ye yöneldi.

Gazze'deki birincil insani yardım sağlayıcısı olan UNRWA, birçok Batılı ülkenin, kurum personelinin geçen Ekim ayında Hamas liderliğindeki bir saldırıyla bağlantılı olduğu yönündeki iddialara cevap olarak mali desteği askıya almasının ardından artan zorluklarla karşı karşıya.

Bazı bağışçılar o zamandan beri fonlamayı yeniden başlatmış olsa da, ABD ve Birleşik Krallık gibi büyük destekçiler henüz katkılarını tam olarak geri alamadı.

ERDOĞAN'DAN 'KATKILARI ARTIRIN' TALİMATI

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, bu acil konuları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre; görüşmelerin ardından Erdoğan üst düzey Türk yetkililere mali desteği artırma ve komşu ülkeleri katkılarını artırma konusunda harekete geçirme talimatı verdi.

Bu gelişme, Washington'un, az sayıda UNRWA Gazze çalışanının saldırılarla bağlantılı olduğu iddiaları üzerine finansmanı askıya almasının ardından ABD'li yetkililerin Türkiye'yi UNRWA'ya katkısını artırmaya teşvik ettiği bildirilmesinden aylar sonra geldi.

GÜVENİLİRLİK KONUSUNDA ŞÜPHELER SÜRÜYOR

ABD istihbaratının UNRWA çalışanlarına yönelik suçlamaları makul ancak güven düzeyi düşük olarak görmesine rağmen, İsrail'in UNRWA ve Gazze ile ilgili diğer hayır kurumlarıyla ilgili iddialarının güvenilirliği konusunda şüpheler devam ediyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD istihbarat çevrelerindeki bu şüphecilik, iç siyasi baskıları dengelerken Orta Doğu jeopolitiğini yönlendirmenin karmaşıklığını vurguluyor.

Gazze, yarım milyon insanı etkileyen, yaklaşmakta olan bir kıtlık kriziyle karşı karşıyayken, insani yardım gruplarından ve milletvekillerinden gelen ABD'nin UNRWA'ya yaptığı finansmanın yeniden başlatılması yönündeki çağrılar, Başkan Biden'ın jeopolitik gerilimlerin ortasında insani ihtiyaçları karşılama aciliyetinin altını çiziyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN SAĞLAMA ÇABASI

Türkiye'ye yapılan çağrı ise UNRWA'nın bölgedeki jeopolitik gerginlikler ve insani krizler ortamında sürdürülebilir finansman sağlama çabalarının altını çiziyor. Erdoğan'ın direktifi, Türkiye'nin Filistinli mültecilerin ihtiyaçlarını karşılama ve artan siyasi ve insani zorlukların olduğu bir ortamda UNRWA'nın Gazze'deki operasyonlarını destekleme konusundaki proaktif yaklaşımını vurguluyor.

1949'DA KURULDU

1949'da kurulan UNRWA, Orta Doğu'daki Filistinli mültecilere eğitim, sağlık ve sosyal refah gibi hayati hizmetler sağlıyor. Ajansın Ankara'da bir siyasi ofis kurma talebi, diplomatik katılımını ve savunuculuk çabalarını güçlendirmeyi, potansiyel olarak uluslararası sahnedeki nüfuzunu ve operasyonel kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye'nin artan katılımı ve UNRWA'nın finansman açığını gidermeye yönelik çabalarının sonucu, Gazze'de gelecekteki insani çabaları şekillendirmeye ve devam eden çatışma ve insani acil durumlarda daha geniş bölgesel dinamikleri etkilemeye hazırlanıyor.