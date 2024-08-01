Fındık toplarken dereye yuvarlanan kadın oracıkta can verdi
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Giresun'un Espiye ilçesinde fındık toplarken dereye yuvarlanan kadın hayatını kaybetti.
Espiye Yeşilköy'de kendisine ait bahçede fındık toplayan 70 yaşındaki Fatma Yılmaz, dengesini kaybederek Gelevera deresine yuvarlandı.
SUDA SÜRÜKLENDİ
Suda yaklaşık 100 metre sürüklenen kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından öldüğü belirlenen Yılmaz'ın cesedi, Espiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı