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Fındık toplarken dereye yuvarlanan kadın oracıkta can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Fındık toplarken dereye yuvarlanan kadın oracıkta can verdi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Giresun'un Espiye ilçesinde fındık toplarken dereye yuvarlanan kadın hayatını kaybetti.

Espiye Yeşilköy'de kendisine ait bahçede fındık toplayan 70 yaşındaki Fatma Yılmaz, dengesini kaybederek Gelevera deresine yuvarlandı.

SUDA SÜRÜKLENDİ

Suda yaklaşık 100 metre sürüklenen kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından öldüğü belirlenen Yılmaz'ın cesedi, Espiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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