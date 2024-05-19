Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, canlı yayında Türkiye'ye dönüş planını anlattı

Kara para aklamakla suçlanan ve firari olan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, aylar sonra ABD'de görüntülendi. Türk Günü yürüyüşüne katılan Korkmaz, canlı yayında hakkındaki iddialara cevap verdi. ABD'de hakkında yürütülen gizli bir soruşturma olmadığını belirten Korkmaz, "Benden ikinci Reza Zarrab davası çıkmaz." dedi. 2 ay sonra Türkiye'ye geleceğini belirten Korkmaz, ABD'de aklandıktan sonra Türkiye'de de yargılamasının düşeceğini öne sürerek dönüş planını da anlattı.

Kara para aklama suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz, aylar sonra ortaya çıktı. 2022 yılında Avusturya'da yakalandıktan sonra ABD'ye iade edilen Korkmaz, tutuklandıktan sonra geçen yıl tahliye edilmişti. Türkiye'de aranması devam ettiği için ülkeye geri dönmeyen Korkmaz, ABD'deki Türk Günü yürüyüşünde görüntülendi. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Korkmaz, hakkındaki iddialara cevap verdi ve Türkiye'ye dönüş planını anlattı.

"GİZLENME, KAÇMA DERDİ YOK"

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, o anları ve Korkmaz ile arasında geçen diyaloğu canlı yayında anlattı. Paksoy, "Sordum kendisine sizi Türkiye'de görmeyi bekliyorduk. 2 ay sonra dedi. '2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim' dedi ve ayrıldı. Herhangi bir şekilde gizlenme, kaçma derdi yoktu. Hemen orada insanlarla muhabbet ediyordu. Direkt içindeydi kalabalığın. Kendisi burada gayet rahat dolaşıyordu. Çok keyifliydi. Ben yanına gidip sorduğumda da gülerek, kahkaha atan bir insan profili verdi." dedi.

"BENDEN İKİNCİ REZA ZARRAB ÇIKMAZ"

Canlı yayında konuşan Sezgin Baran Korkmaz ise, "Benim hakkımda ABD'de gizli yürütülen herhangi bir soruşturma yok. Benden ikinci Reza Zarrab davası çıkmaz. Ben o memlekete yaptığım hizmeti memleketimin topraklarına ayağımı bastığımda döndüğümde anlatacağım. Benim alnım ak olmazsa ben bu sokağa çıkamazdım. Binlerce insan çalıştırdım, alnımızın akıyla hesap verdik, alnımın akıyla da memleketime döneceğim." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEN FİRAR ETMEDİM"

Korkmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'den firar etmedim. Ben yurt dışındayken benim hakkımda yakalama kararı çıktı. Ben Türkiye'deyken hakkımda bir yakalama kararı ya da yurt dışı yasağı yoktu. Benim avukatlarım 2020 Mayıs ayında Türkiye'deki mahkeme 'Müvekkilim hakkındaki tutuklama kararını kaldırın, müvekkilim ülkesine gelip ifade versin' dedi. Mahkeme bunu kabul etmedi üst sınır 5 yıl olmasına rağmen.

"ABD'DE AKLANDIKTAN SONRA..."

Ben Avusturya'dayken Türkiye'deki MASAK raporunu baz alarak ABD hakkımda bir yakalama kararı çıktı. Avusturya'daki yakalama kararından dolayı orda 1 yıl yargılanmam devam ettikten sonra ülkeme dönmek için yapmış olduğum tüm hukuksal mücadelemden sonuç elde edilemeyince ABD'ye iadem oldu. Burada ABD'deki yargılamam bitip eğer ki karar para aklama suçlamasından jüri önünde suçsuz bulunduktan sonra ülkeme döndüğüm zaman ülkemde de aynı suçtan iki kez yargılanamazsınız."