Firari maymun operasyonu: Mahalleli canından bezdi! Bir aydır ev ev geziyor, ne bulsa yiyor

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde, belediye ekipleri ve vatandaşlar tarafından bir aydır süren maymun yakalama operasyonunda henüz başarıya ulaşılabilmiş değil. Pencerelerde ve damlarda gezip evlere giren sahipsiz maymunun yakalanması için son olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan kafes de işe yaramadı.

Mersin Tarsus'taki Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde görülen sahipsiz maymun, bir aydır yakalanamıyor. Mahalle sakinlerinin koyduğu muzları yemesine rağmen mekanizmadan kaçmayı başaran ve su ihtiyacını güneş enerjilerinde gideren maymuna, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından damlara konulan kafes de çare olmadı.

"MEKANİZMAYA MUZ KOYDUK, İŞE YARAMADI"

Binaların havalandırma boşluklarında saklanan maymunun evlere girmemesi için mücadele eden vatandaşlardan Fatih Balkış, muzu alan hayvanın kayıplara karıştığını söyledi. Maymunun kafesteki tavuğu da yemediğini belirten Balkış, "Kafese muz koyduk. Mekanizmaya dokunmadığı için çalışmadı ama muzları yiyor. Mekanizmadaki tavuğu yerse mekanizma kapanacaktır" dedi.

"HER GÜN BİR KİLO MUZ ALIYORUM"

Maymunun firarının üzerinden bir ay geçtiğini dile getiren Balkış, "Bir aydır yakalamaya çalışıyoruz. Her gün iş çıkışında muz alıyorum, alışsın diye besliyorum. Başkalarının evlerini girip, bir şey almasın diye her gün muz alıyorum. Geliyor muzları yiyor ama yakalanmıyor. Her gün bir kilo muz alıyorum. Buraya bebek bisküvisi koyuyoruz, muz koyuyoruz. Su ihtiyacını güneş enerjilerinde gideriyor. Belediyeden geldiler, kapan kurdular ama bir faydası olmadı" şeklinde konuştu.

"KARNINI RAHATLIKLA DOYURUYOR"

Maymunun penceresi açık evlere rahatlıkla girdiğini söyleyen manav İlhami Gür, "Penceresi ve kapısı açık olan her eve giriyor. Karnını rahatlıkla doyuruyor. Bunu yakalarsa Fatih yakalar, başka kimse yakalayamaz. Fatih günlük bir kilo muz alıyor" ifadelerini kullandı.