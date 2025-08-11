Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Benfica'nın hocasından Kerem Aktürkoğlu müjdesi! Lage kapıları açtı

Benfica'nın hocasından Kerem Aktürkoğlu müjdesi! Lage kapıları açtı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Benfica&#039;nın hocasından Kerem Aktürkoğlu müjdesi! Lage kapıları açtı
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu, Benfica, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe uzun süredir peşinde koştuğu Kerem için Rui Costa’nın inadını henüz kıramadı ama Bruno Lage oyuncunun satışına onay verdi.

Kerem Aktürkoğlu transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe’nin her konuda anlaşmaya vardığı millî oyuncu kulübü Benfica’ya sarı lacivertlilere gitmek için baskı yaparken, Başkan Rui Costa, Şampiyonlar Ligi play-off’undaki muhtemel eşleşme sebebiyle işi ağırdan alıyordu.

Benfica'nın hocasından Kerem Aktürkoğlu müjdesi! Lage kapıları açtı - 1. Resim

Ancak teknik direktör Bruno Lage, Kerem’in satılmasına onay verince işin rengi değişti. Bruma’nın sakatlığına, Hadj Moussa girişiminin boşa çıkmasına rağmen Lage, yönetime alternatifli bir transfer listesi sunarak Kerem’in elden çıkarabileceği yönünde bir rapor sundu.

Bu gelişmenin ardından Rui Costa’nın, Fenerbahçe’nin 22,5 milyon avro peşin, 2,5 milyon avro bonus içerikli bonservis teklifini kabul ederek, Kerem’in sarı lacivertlilere transferine onay vermesi bekleniyor. Resmî açıklama her an gelebilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Omar Fayed’e Portekiz talibi! Mourinho’nun planlarında yok
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Omar Fayed’e Portekiz talibi! Mourinho’nun planlarında yok - SporPortekiz umudu! Fayed'e talip varJose Mourinho, Feyenoord'u yıldız transferleriyle vuracak! Yeniler göreve - SporMourinho, Feyenoord'u yıldız transferleriyle vuracak!Galatasaray, İspanyol golcü Morata ile yollarını ayırdı - SporGalatasaray, İspanyol golcü Morata ile yollarını ayırdıCaner Erkin'den lige olaylı başlangıç! Gol iptal edilince olanlar oldu, direk kırmızı kartla oyundan atıldı - SporCaner Erkin'den olaylı başlangıç! Yine oyundan atıldıGalatasaray'ın yıldızına Avrupa ve Suudi Arabistan'dan teklif var! Barış Alper için kapıdalar - SporAvrupa ve Suudi Arabistan'dan teklif var!Türk kulüpleriyle de anılıyordu! Eski Beşiktaşlı Arthur Masuaku'nun yeni takımı belli oldu - SporMasuaku'nun yeni takımı belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...