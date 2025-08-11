Benfica'nın hocasından Kerem Aktürkoğlu müjdesi! Lage kapıları açtı

Kerem Aktürkoğlu transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe’nin her konuda anlaşmaya vardığı millî oyuncu kulübü Benfica’ya sarı lacivertlilere gitmek için baskı yaparken, Başkan Rui Costa, Şampiyonlar Ligi play-off’undaki muhtemel eşleşme sebebiyle işi ağırdan alıyordu.

Ancak teknik direktör Bruno Lage, Kerem’in satılmasına onay verince işin rengi değişti. Bruma’nın sakatlığına, Hadj Moussa girişiminin boşa çıkmasına rağmen Lage, yönetime alternatifli bir transfer listesi sunarak Kerem’in elden çıkarabileceği yönünde bir rapor sundu.

Bu gelişmenin ardından Rui Costa’nın, Fenerbahçe’nin 22,5 milyon avro peşin, 2,5 milyon avro bonus içerikli bonservis teklifini kabul ederek, Kerem’in sarı lacivertlilere transferine onay vermesi bekleniyor. Resmî açıklama her an gelebilir.