Fenerbahçe'de transferde flaş gelişme! Mourinho, Jankovic'e fren koydu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin Niko Jankovic hamlesi, Jose Mourinho’nun vetosuna takıldı.

Sarı lacivertliler, 23 yaşındaki Hırvat on numara için kulübü Rijeka ile 6,5 milyon avroya anlaşmıştı. Ancak Mourinho, kendisinden habersiz bu hamleye tepki gösterince Fenerbahçe imza sürecini beklemeye aldı.