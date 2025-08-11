Fenerbahçe'de transferde flaş gelişme! Mourinho, Jankovic'e fren koydu
Rijeka ile 6,5 milyon avroya anlaşmaya varılan 23 yaşındaki Hırvat on numaranın transferi, Jose Mourinho’nun vetosuna takıldı. Sarı-lacivertliler imza sürecini beklemeye aldı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin Niko Jankovic hamlesi, Jose Mourinho’nun vetosuna takıldı.
Sarı lacivertliler, 23 yaşındaki Hırvat on numara için kulübü Rijeka ile 6,5 milyon avroya anlaşmıştı. Ancak Mourinho, kendisinden habersiz bu hamleye tepki gösterince Fenerbahçe imza sürecini beklemeye aldı.
