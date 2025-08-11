Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan önemli mesajlar! "O silahlar bir daha ortaya çıkmayacak"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, baba ocağı Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı ünlü şelaleye ev sahipliği yapan Ulukaya köyünde, Bartın ve Karabük’te görev yapan ulusal ve yerel medya temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Tunç burada yaptığı açıklamalarda, anayasa değişikliği, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci, yargı reform paketleri, vatandaşların yargıya daha hızlı ulaşımının sağlanması ile boşanma, nafaka, ortaklığın giderilmesi ve aile hukukuyla ilgili konularda çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Tunç’un açıklamalarından satır başları: Terörsüz Türkiye sürecini yaşıyoruz. Bu süreç kalıcı olur. Tüm temennimiz bu. Bu noktalara kolay gelmedik. Teröre zemin hazırlayan bütün unsurları ortadan kaldırdık. Bu süreçte, bu noktaya kadar gelinmesinin en önemli sebepleri Sayın Cumhurbaşkanı’mızın koyduğu irade ve muhalefet partilerinin de bu iradeye sahip çıkarak, bir devlet politikasına dönüşmesi.

BAŞARIYI HERKES GÖRÜYOR

Devletin bütün birimlerinin tam bir koordinasyon içerisinde yürüdüğünde nasıl bir başarı ortaya çıktığında hep beraber görüyoruz. Bundan sonra silahların bir daha ortaya çıkmaması, terörün bir daha hortlamaması ile ilgili hassas bir sürece girdik. Burada tüm çevrelere, herkese önemli görevler düşüyor. Bu görevleri hassasiyetle, milletimizin huzurlu geleceği için yapmamız gerekiyor. Süreci sabote etmeye yönelik girişimler olabilir. Bu girişimlere karşı uyanık olmalıyız.

ERDOĞAN’IN MEKTUBUNU OKUYUN

Öcalan’ın serbest bırakılacağı iddiaları ile ilgili olarak, şunu söyleyebilirim. Cumhurbaşkanı’mız şehit ailelerine mektup yazdı. Mektubu okursanız, bizim şehit ailelerimizi üzecek, rencide edecek bir adım atmayacağımız anlaşılır. Şehit aileleri bunu çok iyi biliyor. Onlar Terörsüz Türkiye’yi de destekliyor. Milletimizi, şehit ailelerimizi rencide edecek hiçbir adım atmayız.

KOMİSYON HAYATİ ÖNEMDE

TBMM’de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokratikleşme Komisyonu çok önemli. Komisyonun kurulması ve milletin temsilcilerinin bu süreci izlemesi, onların görüşleri, katkı sağlamaları ve o görüşler doğrultusunda konunun şekillenmesi, kararların alınması ve bu konudaki düzenlemeleri yapılması anlamında meclisimizin kararları hayati öneme sahip.

ANAYASA MUTLAKA DEĞİŞMELİ

Darbe anayasasını ne kadar vesayetçi ruhtan arındırsak da artık yamalı bohçaya dönmüş durumda. Biz Türkiye Yüzyılı’na başladık. Türkiye darbecilerin yaptığı bir anayasa ile değil, sivillerin, milletin temsilcilerinin, TBMM’nin, milletvekillerinin yazdığı, yaptığı, onayladığı ve milletimiz tarafından onaylanan bir anayasa ile yoluna devam etmesi lazım. Darbeciler tarafından yazılan bu anayasanın bir kenara bırakılıp, milletin temsilcileri tarafından yazılmış olması bile başlı başına çok önemli bir şeydir.