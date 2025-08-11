Balıkesir'de deprem sonrası tatil kararı!

Balıkesir Valiliği, Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası il genelinde bazı tedbirler aldı.

Konuyla ilgili Balıkesir Valiliği'nden açıklama yapıldı.

DEPREM SONRASI TATİL KARARI

Yapılan açıklamaya göre, 11 Ağustos 2025 tarihinde eğitim veren yaz okulları bir gün süreyle tatil edildi.

Ayrıca, kamuda görev yapan hamile ve engelli personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi. Kararın, deprem sonrası oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla alındığı ifade edildi.