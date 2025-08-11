Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balıkesir'de deprem sonrası tatil kararı!

Balıkesir’de 11 Ağustos’ta il genelinde yaz okulları bir gün süreyle tatil edildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak.

Balıkesir Valiliği, Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası il genelinde bazı tedbirler aldı.

Konuyla ilgili Balıkesir Valiliği'nden açıklama yapıldı.

DEPREM SONRASI TATİL KARARI

Yapılan açıklamaya göre, 11 Ağustos 2025 tarihinde eğitim veren yaz okulları bir gün süreyle tatil edildi.

Ayrıca, kamuda görev yapan hamile ve engelli personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi. Kararın, deprem sonrası oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla alındığı ifade edildi.

