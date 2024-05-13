Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Firarilere 'ÇEMBER' darbesi! 4 bin 995 kişi gözaltında

Firarilere 'ÇEMBER' darbesi! 4 bin 995 kişi gözaltında

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde son 5 günde düzenlenen "Çember-18" operasyonlarında, arama kaydı bulunan 4 bin 995 firarinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekiplerince arama kaydı olanlara yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

4 BİN 955 FİRARİ YAKALANDI

Operasyonlarda 4 bin 995 firarinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İŞLEMEDİKLERİ SUÇ YOK

Operasyonlarda yakalanan 10 yıl ve üstü suçtan arananların sayısının 28, 5 ila 10 sene arasından kesilmiş ceza ile arananların sayısının 29, 5 yıl ve altı kesilmiş ceza ile aranan kişi sayısının ise 4 bin 938 olduğunu aktaran Yerlikaya, bu kişilerden 822'sinin hırsızlık, 424'ünün dolandırıcılık, 182'sinin yağma, 118'inin cinsel suçlar, 73'ünün adam öldürme, 817'sinin narkotik, 50'sinin terör, 495'inin kaçakçılık ve organize suçlardan, geri kalanının ise değişik bazı suçlardan arandığını kaydetti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kamuda tasarruf, doları düşürür mü? İşte cevabı…Kütahya'da yangın faciası! 9 yaşındaki Büşra Nur canından oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kütahya'da yangın faciası! 9 yaşındaki Büşra Nur canından oldu - Gündem9 yaşındaki Büşra'nın kahreden ölümü!Ya Çatalca Jandarmada FETÖ var ya da birileri tezgâh peşinde - GündemYa Çatalca Jandarmada FETÖ var ya da birileri tezgâh peşindeİstanbul'da korkunç infaz! Alışverişe çıkan karı kocaya kurşun yağdırdılar - Gündemİstanbul'da korkunç infaz! Alışverişe çıkan karı kocaya kurşun yağdırdılarBaşakşehir'de acı olay! Gölete giren 2 çocuğun cansız bedeni çıkarıldı - GündemBaşakşehir'de acı olay!Türkiye bunlarla mı normalleşecek Taha? - GündemTürkiye bunlarla mı normalleşecek Taha?Tokat'ta can pazarı! Arabalar kafa kafaya çarpıştı, çok sayıda yaralı var - GündemTokat'ta can pazarı! Arabalar kafa kafaya çarpıştı, çok sayıda yaralı var
Sonraki Haber Yükleniyor...