Fırat Kalkanı Operasyonu bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Düzenleyen: Sezer Doğru- Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Düzenleyen: Sezer Doğru - Gündem