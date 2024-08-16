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Fırat Kalkanı Operasyonu bölgesinde 4 terörist öldürüldü

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Gündem Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

MSB: Suriye harekat bölgelerinde 1 ayda 148 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

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