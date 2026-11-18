Fon soruşturmasında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya, Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanması üzere hastaneye götürüldü. Tedavisi gerçekleştirilen Kaya taburcu edildi.

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AK Parti'deki görevlerinden geçtiğimiz aylarda istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya, fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde saat 13.00 sıralarında rahatsızlandı.

BAYGINLIK GEÇİRMİŞ

Baygınlık geçirdiği öğrenilen Kaya, bunun üzerine Marmara Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede çeşitli tetkikler yapılan Kaya'nın tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği belirtildi.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarından dosyadaki hisse işlem verileri, Sermaye Piyasası Kurulu raporu ve şüphelinin Tera grubu yöneticileriyle irtibatına ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu kanaatine vararak Kaya'nın hakimlikçe tutuklanmasına karar verilmişti.

Fon soruşturmasında tutuklanmıştı! Fatma Betül Sayan Kaya hastaneye kaldırıldı

Emniyet ve savcılık ifadelerini tekrarladığını belirten Kaya, Tera yönetimiyle yoğun görüşmeler yaptığı yönündeki iddiayı reddederek, "Ben savcılık sevk yazısını gördüm, Tera yönetimle yoğun görüşmelerim olduğu yazmakta fakat kesinlikle öyle bir görüşmem yoktur. Öyle bir ifadem olduysa görmek isterim" diye konuştu.

Erdin Özel ile yalnızca bir kez karşılaştığını söyleyen Kaya, "Erdin Özel isimli şahıs ise bana yardımcım yapılması için siyasiler tarafından önerilmiştir. Ancak kendisi hiçbir dönem yardımcım olmamıştır. Kendisiyle yaptığım tüm görüşmeler siyasi amaçlı görüşmelerdir. Hiçbir şekilde ne Tera ile ilgili ne de borsadaki yaptığım işlemlerle kendisiyle görüşmem olmamıştır. Yani ben örgüte üye olma suçlamasını kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

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Ekonomi eğitimi aldığını ancak siyasi kimliği nedeniyle borsadan uzak durmayı tercih ettiğini söyleyen Kaya, eşiyle birikimlerini değerlendirmek amacıyla yatırım yaptıklarını belirterek, "Hem Erdin Bey'in söyledikleri hem de çevremdeki birçok siyasetçiden duyduğum borsanın bir yatırım aracı olduğu, SPK, BDDK gibi kurumların denetiminden geçtiği, herkesin yatırım yaptığı ve bir sıkıntı olmadığı söylenilmesi üzerine biz de eşimle bu doğrultuda bir yatırım yaptık" dedi.

"EMRE TEZMEN İLE DE SADECE BİR GÖRÜŞME OLDU"

Emre Tezmen ve Erdin Özel ile yoğun bir görüşme trafiği bulunmadığını savunan Kaya, "Benim kesinlikle Erdin Özel ile yoğun bir trafiğim olmadı. Kendisiyle iddia edildiği gibi sık görüşen biri değilim. Keza Emre Tezmen isimli kişiyle de sadece bir görüşme oldu. Yoğun bir görüşme trafiği kesinlikle söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

"HİSSELERİMİN YARISINDAN FAZLASINI AĞUSTOS AYINDA SATTIM"

Savcılığın sevk yazısında hisselerinin tamamını 16 Eylül 2026 tarihinde sattığının belirtildiğini ancak bu bilginin doğru olmadığını savunan Kaya, "Ben hisselerimin yarısından fazlasını ağustos ayında satmış bulunmaktaydım" dedi.

Kaya, 17 Eylül'de fonlarla ilgili tasfiye kararı çıkmasının ardından eşiyle birlikte TMSF'ye başvurduklarını belirterek, "Ben ve eşim haksız kazanç olarak nitelendirilen meblağı iade etmek için başvuru yaptık. TMSF tarafından bize 5 Ekim gününe randevu verildi. Randevu verilen gün ve saatte giderek TMSF tarafından tarafımıza belirtilen meblağı iade ettik" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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