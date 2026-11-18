Fon soruşturması kapsamında AK Partili Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

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Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürerken; dün Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı'nın mal varlıklarına res'en el koyma kararı verildi, 21 şirkete de TMSF kayyım olarak atandı.

Kayyum atanan 6 şirketin tasfiye halinde olduğu belirtilirken, aktif 15 şirketin ismi şöyle sıralandı:

"Online Teknoloji ve Danışmanlık AŞ, Online Yönetim Yazılım Bilişim Sistemleri AŞ, Reel Finansal Teknoloji Yazılımları Ali Emre Ballı Mustafa Yazıcı Kolektif Şirketi, Online Telekom Telekomünikasyon Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti., İntime İnfo Yazılım Çözümleri AŞ, Fair Finansman AŞ, Online Filo Araç Kiralama AŞ, Mülksa Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri AŞ, Divissa Teknoloji AŞ, Fair Finansal Kiralama AŞ, Online Finansal Danışmanlık AŞ, Sentez Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret AŞ, Cemre İletişim Sis. Telekomünikasyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.,Tekpa Teknolojik Ürünler Pazarlama Ve Dış Tic. Ltd. Şti, Online Gayrimenkul Geliştirme ve Ticaret AŞ"

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MUSTAFA YAZICI DA İFADE VERECEK

Gelişmeler dikkatle takip edilirken bugün de fon soruşturması kapsamında AK Partili Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Dün de yine fon soruşturmasında Yazıcı'nın şirketi Adil Varlık Yönetim'e kayyım atanmıştı.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Mustafa Yazıcı ifadeye çağrıldı

KAVCIOĞLU İÇİN DE SORUŞTURMA İZNİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu sabah, geçtiğimiz hafta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığı görevinden istifa eden Şahap Kavcıoğlu ile ilgili harekete geçti. Başsavcılık, Kavcıoğlu için fon kriziyle ilgili soruşturma izni talep etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kavcıoğlu hakkında ön inceleme yapılması için Bakanlık Teftiş Başkanlığını görevlendirdi.

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