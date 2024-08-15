Forbes'tan dikkat çeken analiz! Türkiye'nin savaş uçağı tercihleri ne söylüyor?

Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı filosunu geliştirme ve yenileme çalışmaları çerçevesinde attığı stratejik adımlar ABD basınında kaleme alındı. 'Türkiye'nin savaş uçağı tercihleri Hava Kuvvetleri'nin geleceği hakkında ne söylüyor?' başlıklı yazıda Ankara'nın F-16, F-35 ve Eurofighter'a olan ilgisine dikkat çekilirken Atina ile kıyaslama yapıldı.

Türkiye'de bölgesel çatışmalar, terörle mücadele ve artan tehdit unsurları sonrası Hava Kuvvetleri'nde uçak filosunu yenileme, modernize etme çalışmaları devam ediyor.

ABD'li Forbes dergisi Türkiye'nin savaş uçaklarına yönelik tercihlerinin içinde barındırdığı stratejik hamleleri inceledi. Ankara hükümeti ile ABD arasında yaşanan F-35 ve F-16 gerilimine vurgu yapılan yazıda "Amerika Birleşik Devletleri, Ocak ayında 40 yeni modernize edilmiş Block 70 F-16 ve Türkiye'nin mevcut F-16 filosu için 79 modernizasyon kiti için 23 milyar dolarlık bir anlaşmayı onayladı. Türkiye başlangıçta satışı Ekim 2021'de talep etmişti. Modernize edilmiş F-16'lar Türkiye için hayati önem taşıyor" ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in geçtiğimiz günlerde Reuters'a verdiği röportaja dikkat çekilirken, Türkiye'nin ABD ile yapılan F-16 anlaşmasından memnun olduğu ve bazı uçak parçalarını Türkiye'de üretmek isteğinde olduğunu ifade etti.

F-35 VE S-400 GERİLİMİ

2019 yılında Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleri sonrası Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının altı çizilerek, Türkiye'nin F-35 için ödediği 1.4 milyar doları F-16 alımından düşürmek istediği belirtildi.

EUROFIGHTER'DA ALMANYA İNADI

Türkiye'nin 40 Eurofighter Typhoon satın alma konusundaki ilgisine vurgu yapılan haberde, İngiltere ve İspanya ile birlikte Eurofighter'ı üreten konsorsiyumun üyesi olan Almanya'nın Türkiye'ye satış konusuna sıcak bakmadığı dile getirildi.

Söz konusu analizde "Washington, F-16 anlaşmasını ancak Türkiye'nin İsveç'in NATO ittifakına kabulüne itirazlarını geri çekmesinden sonra onayladı. Yine de, F-16 anlaşmasının onaylanmasından sonra bile Ankara, Eurofighter satın alımıyla ilgilendiğini doğruladı" açıklamasına yer verildi.

YUNANİSTAN'IN RAFALE VE F-35 TEHDİDİ

F-16'da ABD ile anlaşmanın tamamlanmasına rağmen Türkiye'nin Eurofighter'ı istemesinin bir nedeninin Yunanistan'ın gelişmiş Fransız yapımı Dassault Rafale F3R'lerine karşı koymak olduğu ifade edildi.