Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında kavga! "Yardım edin" diye bağırdı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Mayıs 2025 08:57 - Güncelleme: 19 Mayıs 2025 08:58 - Güncelleme:

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Hatay'da da kutlandı. Kutlama sırasında vatandaşlar arasında kavga çıktı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kadının "Yardım edin" diye bağırması dikkat çekti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında evinde Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılıların şampiyonluğu tüm yurtta olduğu gibi Hatay'da da büyük sevinçle karşılandı. Antakya ilçesi köprübaşı mevkiinde toplanan kalabalık şampiyonluğu kutladı. KAVGA ANI KAMERADA Kutlamalar sırasında bir araç sürücüsü ve taraftar grubu arasında kavga çıktı. Kavga esnasında bir kadının "Yardım edin" diyerek kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar dikkat çekerken, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle sakinleşen kavga kamera tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci