70 yıllık gazetecilik kariyeriyle Türk basınında iz bırakan duayen gazeteci Öcal Uluç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Türk basınının duayen isimlerinden, gazeteci ve yazar Öcal Uluç 89 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi gören Uluç'un, önceki gün sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Öcal Uluç'u dün son kez ziyaret eden meslektaşları, usta gazetecinin vefat haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Ziyarette İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi de yer aldı.

Merhum gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un ağabeyi olan Öcal Uluç, gazeteci ve siyasetçi Mehmet Ali Kışlalı ile gazeteci ve akademisyen Ahmet Taner Kışlalı'nın da kuzeniydi. Subay ve 13. Dönem milletvekili Fuat Uluç'un oğluydu. Mesleğine yıllarını veren, İzmir basınında iz bırakan Öcal Uluç'un vefatı, gazetecilik camiasında büyük üzüntüye sebep oldu.

Öcal Uluç, 1991 yılından beri Türkiye Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyordu.

70 YILLIK GAZETECİLİK KARİYERİNE İMZA ATTI

1937 yılında Balıkesir'in Manyas ilçesinde dünyaya gelen Öcal Uluç, gazeteciliğe 1955 yılında Ankara'da Yenigün Gazetesi'nin spor servisinde başlamıştı. Öcal Uluç, yaklaşık 70 yıllık meslek hayatı boyunca muhabirlikten yöneticiliğe, spor yazarlığından köşe yazarlığına kadar basının farklı alanlarında görev yaptı.

Gazetecilik kariyerinin ilk dönemlerinde Kudret ve Yenigün gazetelerinde çalışan Uluç, daha sonra Öncü Gazetesi'nde yazı işleri müdürlüğü görevini üstlendi. Yankı dergisinde de görev yapan usta gazeteci, Tasvir ve Son Baskı gazetelerinde çalıştı.

1975 yılında İzmir'e gelen Öcal Uluç, Tercüman Gazetesi'nin Ankara ve İzmir bürolarında görev yaptı. Bir dönem Güneş Gazetesi'nin spor servisinde de çalışan Uluç, Erkekçe dergisinde yazılar kaleme aldı.

1991 yılından beri Türkiye Gazetesi'nde yazarlık yapan Uluç, Gözlem Gazetesi'nde de görev aldı. Pencere Haber ve Dokuz Eylül Gazetesi'nde yayımlanan yazılarıyla gazetecilik çalışmalarını sürdürdü.

SPORDAN SİYASETE, KÜLTÜR-SANATTAN TOPLUMSAL HAYATA

Meslek hayatına spor muhabirliğiyle başlayan Öcal Uluç, zamanla gazeteciliğin farklı alanlarında da yazılar yazdı. Sporun yanı sıra siyaset, sosyal hayat, tiyatro, sinema, sanat ve kültür alanlarında kaleme aldığı yazılarla geniş bir konu yelpazesinde okurlarıyla buluştu.

Uluç, 2025 yılında verdiği bir röportajda gazeteciliğe 1955 yılında profesyonel olarak başladığını ve 70 yıldır mesleğini sürdürdüğünü anlatmıştı.

MESLEKTAŞLARININ HAFIZASINDA GÜLER YÜZÜYLE KALACAK

Öcal Uluç, yalnızca gazeteciliğiyle değil, meslektaşlarıyla kurduğu dostluk ve cemiyet etkinliklerindeki neşeli tavırlarıyla da tanınıyordu.

Türk basınında yaklaşık 70 yıllık emeğiyle iz bırakan Öcal Uluç'un vefatı, İzmir gazetecilik camiasında büyük üzüntüye sebep oldu. Cenaze programına ilişkin bilgilerin daha sonra açıklanacağı bildirildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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