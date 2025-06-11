Gaziosmanpaşa Belediye Başkan vekili Eray Karadeniz'den ilk açıklama

CHP'li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yolsuzluktan tutuklanmasının ardından belediye bugünkü seçimle AK Parti'ye geçti. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili seçilen Eray Karadeniz makamına geçerken, ilk mesajlarını da verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.

BELEDİYE CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇTİ

Gaziosmanpaşa Belediyesi için bugün Başkan vekili seçimi gerçekleştirildi. Gaziosmanpaşa'da yapılan seçimde AK Parti'nin Belediye Başkan vekili adayı Eray Karadeniz olurken, CHP'nin ise Murat Topaloğlu oldu. Yapılan meclis oylamasında CHP'nin adayı 16 oy alırken, 3. turda AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz 21 oyla Gaziosmanpaşa Belediye Başkan vekili olarak seçildi.

DİKKAT ÇEKEN HEDİYE

Oylamanın ardından konuşma gerçekleştiren Karadeniz daha sonra makamında tebrikleri kabul etti. Başkan vekili Karadeniz'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yan yana olduğu bir fotoğraf hediye edildi.

TEŞEKKÜR KONUŞMASI YAPTI

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan vekili Eray Karadeniz, "Bugün yasal bir süreç gereği Gaziosmanpaşa Belediyemizde Başkan vekili seçimi gerçekleştirildi. Belediye meclis üyemizin oylarıyla Gaziosmanpaşa Belediye Başkan vekili seçilmiş bulunmaktayım. Bu süreçte beni adaylığa layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, genel merkezimize, il başkanlığımıza, ilçe başkanlığımıza teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ediyorum. Bu süreçte gösterdikleri hassasiyet, olgunluk, birlik ve dayanışma ruhu içerisinde kullandıkları oylar için belediye meclis üyelerimizin tamamına gönülden teşekkür ediyorum. Seçim sonucunun Gaziosmanpaşa'mıza ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

"SOKAKLARINDA BÜYÜDÜĞÜM İLÇEYE HİZMET ETMEK BÜYÜK ONUR"

Şahsıma tebliğ edilen bu görevin ne kadar sorumluluk ifade ettiğinin farkındayım. ‘Hizmet eden izzet bulur' anlayışıyla sorumluluğun en üst seviyede yerine getirileceğinden hiç kimsenin şüphesi olmamasını temenni ediyorum. Sokaklarında büyüdüğüm, 16 mahallesini de çok iyi bildiğim Gaziosmanpaşa'ya inşallah hizmet etmek çok önemli bir sorumluluk ve çok büyük bir onur. Bu sebeple yüce Rabbim'e şükrediyorum" dedi.

"DAHA HUZURLU VE MUTLU OLMALARI İÇİN HEP BİRLİKTE GAYRET EDECEĞİZ"

Gaziosmanpaşalı vatandaşların daha huzurlu olmaları için gayret edeceklerini belirten Başkan vekili Karadeniz, şöyle devam etti:

"Belediyecilik anlayışımızın merkezinde önce insan diyen, bilgi, irfan kardeşliği, komşuluk gibi medeniyet değerlerimizi ön plana çıkartan belediyecilik anlayışımız vardır. Bizim siyasetle varoluş sebebimiz aziz milletimizin sevinçlerini büyütmek, dilindeki dua, gönlündeki huzur olmaktır. Başkan vekili sıfatıyla bizlere emanet edilen bu görevi en üst seviyede yerine getireceğimden ve gece gündüz çalışacağım için ilk konuşmamda söz vermek istiyorum. Meclis üyesi, belediye çalışanlarımızla birlikte Gaziosmanpaşalı hemşehrilerimizin daha huzurlu ve mutlu olmaları için hep birlikte gayret edeceğiz.

Biz belediyeciliği yollar, kavşaklar, viyadükler, üst geçitler, alt geçitler yapan, millete parklar, bahçeler, dinlenme tesisleri yapan, ulaşımı kolaylaştıran ve hizmet eden bir anlayış olarak görüyoruz. Biz belediyeciliği şehri inşa etmenin yanı sıra şehirde yaşayanların mutluluğunu da aynı derece de önemli bir mesele olarak görüyoruz. Her alanda olduğu gibi belediyecilikte de liderimiz, genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek almış bir kardeşiniz olarak halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla Gaziosmanpaşa'mıza en güzel hizmetleri yapacak, en güzel projeleri hayata getireceğiz. Konuşmamı tamamlarken, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet diliyorum"



