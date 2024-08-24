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Gazze'de işgal ordusuna büyük darbe! 3 İsrailli subay öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gazze&#039;de işgal ordusuna büyük darbe! 3 İsrailli subay öldürüldü

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'de devam eden soykırımda 40 binden fazla sivil Filistinliyi katleden işgalci İsrail ordusuna direniş tarafından büyük darbe vuruldu. Katil İsrail ordusu Gazze'de 3 subayının daha öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 subayının daha öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 6310. Tugayından 26 ve 23 yaşındaki 2 yedek subayın, 8119 No'lu taburda görev yapan 35 yaşındaki bir subayın Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

İsrailli askeri uzmana göre, İsrail ordusu Gazze'deki hedeflerine ulaşamayacak

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 336'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 699'a yükseldi.

Ordunun verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan asker sayısı 2 bin 249'u Gazze Şeridi'ndeki kara saldırılarında olmak üzere 4 bin 376'ya ulaştı.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana ölü ve yaralı sayısına dair gerçek verileri gizlemekle eleştiriliyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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