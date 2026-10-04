İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün gece “Kütüphane” adlı mekana polis operasyonu düzenlendiği ortaya çıktı. Mekanda bulunan kişilerle birlikte işletmede de arama yapılırken, gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sırasında çok sayıda futbolcu ve ünlü ismin mekanda bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin işlemlerinin saat 04.00’e kadar sürdüğü belirtildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, kentin bilinen eğlence mekanlarından “Kütüphane”ye gece saatlerinde polis operasyonu düzenlendi. Baskın sırasında mekanda çok sayıda ünlü isim ve futbolcunun bulunduğu öğrenildi.

Gece yarısı gerçekleştirilen operasyonda, polis ekipleri mekanın çevresinde güvenlik tedbiri aldıktan sonra işletmeye girerek arama ve inceleme yaptı.

Gece yarısı ünlü mekana polis baskını! Futbolcular ve tanınan isimler de vardı

HERKES TEK TEK ARANDI

Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığı bilgilere göre, arama kararı kapsamında mekanda kapsamlı çalışma yapan polis ekipleri, işletmede bulunan kişileri de tek tek kontrol etti. Operasyon sırasında mekandaki müşteriler ve çalışanların üstleri aranırken, çantaları da kontrol edildi.

FUTBOLCULAR VE ÜNLÜ İSİMLER MEKANDAYDI

Operasyon sırasında “Kütüphane”de spor ve sanat camiasından çok sayıda tanınmış ismin yanı sıra futbolcuların da bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin mekandaki arama ve kimlik tespitine yönelik işlemlerinin sabaha karşı saat 04.00’e kadar sürdüğü belirtildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala