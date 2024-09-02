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Genç astsubayın ani ölümü aileyi yasa boğdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Genç astsubayın ani ölümü aileyi yasa boğdu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kıdemli Üstçavuş Mutlu Keçeli, görev yaptığı Diyarbakır'dan izinli olarak ailesinin yanına gittiği İstanbul'da, geçirdiği ani kalp krizi ile hayatını kaybetti. Genç astsubayın ölümü herkesi yasa boğdu.

Edinilen bilgiye göre, aslen Nazillili olan ve Diyarbakır’da görev yapan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mutlu Keçeli, iznini geçirmek için İstanbul’da yaşayan ailesinin yanına ziyarete gitti. 

Birden rahatsızlanan ve kolunun ağrıdığını söyleyen Keçeli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Keçeli'nin kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Keçeli hayatını kaybetti. Keçeli'nin ani ölümü ailesi, silah arkadaşları ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

CENAZESİ NAZİLLİ'YE GETİRİLECEK

Astsubay Mutlu Keçeli’nin cenazesinin bugün memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Koca Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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