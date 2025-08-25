Gençlerin ölümüne oyunu! Sosyal medyada tehlikeli trend

Sosyal medyada “trend” adı altında yayılan ve çocuklar arasında boğaza baskı uygulanan sözde oyun, çocukların hayatını tehlikeye atıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesinden Prof. Dr. Yılmaz Yozgat ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Reyhan Tamer, bu “oyun”un kalıcı sağlık problemlerine yol açabileceği uyarılarında bulundu.

Kalpten çıkan aort damarının boyuna uzanarak beyni beslediğini, boynun her iki tarafında da bu damarın bulunduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz Yozgat, çocukların özellikle bu çıkış bölgelerine bastıklarında beyne giden kan akımını azalttığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

“Boyundan çıkan damarların köklerinde ‘karotis sinüsü’ adı verilen özel reseptörler bulunuyor. Bu bölgelere basıldığında kalp yavaşlıyor, damarlar genişliyor ve tansiyon düşüyor. Çocukların boyunlarına baskı yapmaları hâlinde hem beyne giden kan akışı azalıyor hem de bu reseptörlerin uyarılmasıyla çok ağır beyin hasarları gelişme ihtimali artıyor.”

GERÇEKLİK ALGISI KAYBOLUYOR

Uzm. Dr. Reyhan Tamer de sosyal medya üzerinden arkadaş ortamında popülerlik kazanmak amacıyla denenen bu “oyun”ların zarar verme niyeti olmasa bile büyük riskler barındırdığını anlattı. Tamer, bu tarz oyunların zamanla gerçeklik algısının kaybolmasına yol açtığına ve akran zorbalığına dönüşebildiğine dikkati çekti.