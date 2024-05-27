Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'ın BAE diplomasisi! Mevkidaşı el-Mazrui ile bir araya geldi

Düzenleyen: Kübra Şenal 27 Mayıs 2024 12:06 - Güncelleme: 27 Mayıs 2024 12:13 - Güncelleme:

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Seyf bin Eblan el-Mazrui ile önemli bir görüşme sağladı.