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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'ın BAE diplomasisi! Mevkidaşı el-Mazrui ile bir araya geldi

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak&#039;ın BAE diplomasisi! Mevkidaşı el-Mazrui ile bir araya geldi
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Seyf bin Eblan el-Mazrui ile önemli bir görüşme sağladı.

 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Seyf bin Eblan el-Mazrui, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak tarafından Ankara'ya davet edildi. Davete icabet eden el-Mazrui, resmi törenle karşılandı.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI YAPILDI

İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından konuk Genelkurmay Başkanı el-Mazrui onur kıtasını selamladı.

Genelkurmay başkanları, törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Düzenleyen:  - Gündem
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