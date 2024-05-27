Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'ın BAE diplomasisi! Mevkidaşı el-Mazrui ile bir araya geldi
Düzenleyen: Kübra Şenal- Güncelleme:
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Seyf bin Eblan el-Mazrui ile önemli bir görüşme sağladı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Seyf bin Eblan el-Mazrui, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak tarafından Ankara'ya davet edildi. Davete icabet eden el-Mazrui, resmi törenle karşılandı.
GÖRÜŞME BASINA KAPALI YAPILDI
İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından konuk Genelkurmay Başkanı el-Mazrui onur kıtasını selamladı.
Genelkurmay başkanları, törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Düzenleyen: Kübra Şenal - Gündem