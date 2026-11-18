Mardin'de go-kart aracına saçlarını kaptıran 18 yaşındaki Büşra Bayır'ın saçlı derisinin üçte biri koptu. Diyarbakır'da yaklaşık 7 saat süren mikrocerrahi operasyonla kopan doku yerine dikildi. Saçlarının yüzde 90'ı yeniden çıkan genç kız, yaşadığı korkunç kazanın hayatını değiştirdiğini söyledi.

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Mardin'de eğlenmek için gittiği go-kart pistinde geçirdiği kaza, 18 yaşındaki Büşra Bayır'ın hayatını değiştirdi. Saçlarının aracın motor mekanizmasına dolanması sonucu saçlı derisinin bir bölümü kopan genç kız, Diyarbakır'da gerçekleştirilen yaklaşık 7 saatlik mikrocerrahi operasyonla sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 4 ay önce ablası ve arkadaşlarıyla bir eğlence merkezine giden Bayır, go-kart aracıyla pistte tur attığı sırada saç bağının çözülmesi üzerine korkunç bir kaza geçirdi.

Go-kartta korkunç kaza! Saçlı derisi kopan genç kız 7 saatlik ameliyatla kurtarıldı

SAÇLARI MOTOR MEKANİZMASINA DOLANDI

Go-kart aracını kullandığı sırada saçları motor kısmına dolanan Bayır'ın saçlı derisinin yaklaşık üçte biri tamamen koptu.

Ağır yaralanan genç kız, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından ileri tedavi için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Bayır, acil ameliyata alındı.

Go-kartta korkunç kaza! Saçlı derisi kopan genç kız 7 saatlik ameliyatla kurtarıldı

KOPAN SAÇLI DERİ 7 SAATLİK AMELİYATLA DİKİLDİ

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Erbatur ve ekibi, kopan saçlı deriyi mikrocerrahi yöntemiyle yerine dikti.

Mikroskop altında yaklaşık 7 saat süren operasyonun ardından genç kız, 12 gün yoğun bakımda kaldı. Bayır, servisteki 11 günlük tedavisinin ardından yaklaşık 3 ay önce taburcu edildi.

Sağlığına kavuşan Bayır'ın hastanedeki kontrolleri devam ediyor.

Go-kartta korkunç kaza! Saçlı derisi kopan genç kız 7 saatlik ameliyatla kurtarıldı

DOKTORU AÇIKLADI: SAÇIN YÜZDE 90'I TUTTU

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Serkan Erbatur, hastanın kendilerine ağır yaralı olarak getirildiğini belirterek yaralanmanın nadir görülen vakalardan biri olduğunu söyledi.

Saçlı derinin yaklaşık üçte birlik bölümünün tamamen koparak damarlarından ayrıldığını anlatan Erbatur, şunları kaydetti:

"Bunlar zor ve ölüm riski taşıyan ameliyatlar. Mikroskop altında mikrocerrahi yöntemle bu onarımı başardık, dokunun yaşayabilir hale gelmesini sağladık. Bu hastalar bazen bize ulaşamayabiliyor, gelemeyebiliyorlar. O zaman da doku yaşamamış oluyor."

Erbatur, kopan dokunun yerine dikilememesi durumunda kafatası kemiğinin açıkta kalabildiğini veya bölgede kalıcı saç kaybı yaşanabildiğini belirtti.

Genç kızın son sağlık durumunun oldukça iyi olduğunu ifade eden Erbatur, "İltihap bulunmayan, saçın yüzde 90'ının tuttuğu başarılı ameliyatlardan biri oldu. Hasta bundan sonraki hayatına doğal bir şekilde devam edebilir. Şimdilik ek bir ameliyata ihtiyaç yok" dedi.

Go-kartta korkunç kaza! Saçlı derisi kopan genç kız 7 saatlik ameliyatla kurtarıldı

"2-3 SANİYEDE DERİM KOPMUŞTU"

Yaşadığı kazanın hayatında derin izler bıraktığını söyleyen Büşra Bayır, olay anını şu sözlerle anlattı:

"Eğlenmek için go-kart aracına bindiğimde saçımın bağlanması söylendi ama bone veya başka bir şey verilmedi. Saçım bir ara açıldığında mekanizmaya sıkıştı ve 2-3 saniyede zaten derim kopmuştu."

Kazanın yalnızca fiziksel değil, psikolojik ve sosyal açıdan da kendisini etkilediğini dile getiren Bayır, tedavi sürecinin oldukça yıpratıcı geçtiğini belirtti.

"Geçirdiğim kaza hayatımı bir anda değiştirdi. Yalnızca fiziksel olarak değil, psikolojik ve sosyal açıdan da çok zor bir süreçten geçiyorum. Hayatımın normal akışına dönmesi beklediğimden çok daha uzun ve zorlu oldu."

Bayır, benzer kazaların yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi.

GO-KART KULLANACAKLARA KRİTİK UYARI

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Erbatur, go-kart kazalarında saç ve atkı gibi eşyaların aracın mekanik parçalarına takılmasının ciddi yaralanmalara, hatta ölümlere yol açabildiğine dikkat çekti.

Erbatur, işletmelerin güvenlik önlemlerine hassasiyet göstermesi gerektiğini belirterek kask kullanılması, saçların kaskın içerisinde tutulması ve bol ya da sarkan kıyafetlerden kaçınılmasının benzer kazaların önlenmesinde önemli olduğunu vurguladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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