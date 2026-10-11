Meteoroloji, toplamda 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Yağışların aralıklı olarak devam edeceği belirtilirken ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışına karşı vatandaşlara ‘Tedbirli olun’ çağrısında bulunuldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun güneydoğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ İL İL UYARDI

Son rapora göre sağanak ve gök gürültülü sağanakların, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bölge/Durum İller Tüm İl Çevresi Kapsamında Olanlar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay, Tunceli Kısmi Olarak Kapsamda Olanlar Elazığ (Doğu), Kahramanmaraş, Osmaniye

Gök gürültülü sağanak yolda! Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı

SARI KODLU ALARM

Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirterek uyardı.

Gök gürültülü sağanak yolda! Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, bugün hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gök gürültülü sağanak yolda! Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı

Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Şehir Hava Durumu Sıcaklık (°C) Ankara Az bulutlu ve açık 26 İstanbul Az bulutlu ve açık 25 İzmir Az bulutlu ve açık 28 Bursa Az bulutlu ve açık 28 Adana Parçalı ve az bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 Antalya Az bulutlu ve açık 30 Samsun Az bulutlu 25 Trabzon Az bulutlu 24 Erzurum Az bulutlu 19 Diyarbakır Parçalı ve az bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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