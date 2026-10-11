Gök gürültülü sağanak yolda! Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji, toplamda 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Yağışların aralıklı olarak devam edeceği belirtilirken ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışına karşı vatandaşlara ‘Tedbirli olun’ çağrısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun güneydoğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.
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METEOROLOJİ İL İL UYARDI
Son rapora göre sağanak ve gök gürültülü sağanakların, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
|Bölge/Durum
|İller
|Tüm İl Çevresi Kapsamında Olanlar
|Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay, Tunceli
|Kısmi Olarak Kapsamda Olanlar
|Elazığ (Doğu), Kahramanmaraş, Osmaniye
SARI KODLU ALARM
Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirterek uyardı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, bugün hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
|Şehir
|Hava Durumu
|Sıcaklık (°C)
|Ankara
|Az bulutlu ve açık
|26
|İstanbul
|Az bulutlu ve açık
|25
|İzmir
|Az bulutlu ve açık
|28
|Bursa
|Az bulutlu ve açık
|28
|Adana
|Parçalı ve az bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|33
|Antalya
|Az bulutlu ve açık
|30
|Samsun
|Az bulutlu
|25
|Trabzon
|Az bulutlu
|24
|Erzurum
|Az bulutlu
|19
|Diyarbakır
|Parçalı ve az bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|28