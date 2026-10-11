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Gök gürültülü sağanak yolda! Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı

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Gök gürültülü sağanak yolda! Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı
Başlık ResmiGök gürültülü sağanak yolda! Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, toplamda 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Yağışların aralıklı olarak devam edeceği belirtilirken ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışına karşı vatandaşlara ‘Tedbirli olun’ çağrısında bulunuldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun güneydoğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

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METEOROLOJİ İL İL UYARDI

Son rapora göre sağanak ve gök gürültülü sağanakların, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bölge/Durumİller
Tüm İl Çevresi Kapsamında OlanlarGaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay, Tunceli
Kısmi Olarak Kapsamda OlanlarElazığ (Doğu), Kahramanmaraş, Osmaniye
Gök gürültülü sağanak yolda! Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı
Başlık ResmiGök gürültülü sağanak yolda! Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı

SARI KODLU ALARM

Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirterek uyardı.

Gök gürültülü sağanak yolda! Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı
Başlık ResmiGök gürültülü sağanak yolda! Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, bugün hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gök gürültülü sağanak yolda! Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı
Başlık ResmiGök gürültülü sağanak yolda! Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı

Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ŞehirHava DurumuSıcaklık (°C)
AnkaraAz bulutlu ve açık26
İstanbulAz bulutlu ve açık25
İzmirAz bulutlu ve açık28
BursaAz bulutlu ve açık28
AdanaParçalı ve az bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı33
AntalyaAz bulutlu ve açık30
SamsunAz bulutlu25
TrabzonAz bulutlu24
ErzurumAz bulutlu19
DiyarbakırParçalı ve az bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı28
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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