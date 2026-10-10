Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! Pastırma yazı bitiyor, sıcaklık 10 derece birden düşecek

PAZARTESİ YAĞIŞLI SİSTEM TÜRKİYE'YE YAYILACAK

Pazartesi günü batıdan gelen yağışlı sistemin etkisiyle Marmara ve Ege başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışların Akdeniz ve İç Anadolu genelinde de etkili olması beklenirken Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batı ve güney kesimlerinde de yağış geçişleri yaşanacak.

Yağışla birlikte sıcaklıklar düşüşe geçecek. İstanbul'da sıcaklığın 25, Ankara'da 24, İzmir'de ise 26 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.