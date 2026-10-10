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Yaşam

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! Pastırma yazı bitiyor, sıcaklık 10 derece birden düşecek

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Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! Pastırma yazı bitiyor, sıcaklık 10 derece birden düşecek

Meteoroloji tahminlerine göre Türkiye, 12 Ekim Pazartesi gününden itibaren batıdan giriş yapacak yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken hava sıcaklıkları da kademeli olarak düşecek. Yağışlı havanın 15 Ekim Perşembe gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! Pastırma yazı bitiyor, sıcaklık 10 derece birden düşecek

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Pazar günü Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Marmara ve Ege'nin iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus görülebilecek. Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ise yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Pazar günü İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 25, Ankara'da 26, İzmir'de ise 28 derece olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! Pastırma yazı bitiyor, sıcaklık 10 derece birden düşecek

PAZARTESİ YAĞIŞLI SİSTEM TÜRKİYE'YE YAYILACAK

Pazartesi günü batıdan gelen yağışlı sistemin etkisiyle Marmara ve Ege başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışların Akdeniz ve İç Anadolu genelinde de etkili olması beklenirken Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batı ve güney kesimlerinde de yağış geçişleri yaşanacak.

Yağışla birlikte sıcaklıklar düşüşe geçecek. İstanbul'da sıcaklığın 25, Ankara'da 24, İzmir'de ise 26 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! Pastırma yazı bitiyor, sıcaklık 10 derece birden düşecek

SALI GÜNÜ SICAKLIKLAR DAHA DA DÜŞECEK

Salı günü yağışlı hava etkisini sürdürecek. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Karadeniz'in bazı kesimlerinde de yağış etkili olacak.

Sıcaklıkların Marmara'da 16-21, İç Anadolu'da 20-23 derece aralığına gerilemesi bekleniyor. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 21, Ankara'da 22, İzmir'de ise 24 derece olacak.

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! Pastırma yazı bitiyor, sıcaklık 10 derece birden düşecek

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE DE YAĞIŞ VAR

Çarşamba günü yağışlı hava Türkiye genelinde etkisini sürdürecek. Akdeniz'de yer yer kuvvetli olabilecek gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken Marmara, Ege ve İç Anadolu'da da yağış görülecek. Ankara'da sıcaklığın 19, İstanbul'da 22, İzmir'de ise 21 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! Pastırma yazı bitiyor, sıcaklık 10 derece birden düşecek

Perşembe günü de birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların İstanbul ve Ankara'da 19, İzmir'de 20 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

 

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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