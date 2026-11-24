Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın TGRT Haber'deki "Allah uzak tutsun savaştan ama, konu savaşmaya gelince bildiğimiz bir yerden soru çıkar, merak etmeyin” sözleri gündem olmuştu. Ancak Fidan'ın sadece son cümlelerini alan muhalefet, tam da Bakan’ın dikkat çektiği üzere yine çarpıtma yarışına girdi.

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Dışişleri Bakanı Fidan, TGRT Haber TV’de katıldığı canlı yayında, Mekke İttifakı’nın kapsamı ve muhalefetin Yemen eleştirileri ile ilgili soru üzerine “Bizim şu andaki politikamız Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik, yani Yemen'in içerisinde asker bulundurmayla ilgili bir alınmış karar yok. Ama siyasetin dili böyle şeyleri abartma ihtiyacı hissediyor. Burada NATO’daki beşinci madde durumunun devreye girmesi için topyekun bir savaş halinin ortaya çıkması, birçok aşamaların aşılması gerekiyor. Suudi Arabistan şu anda Yemen konusunda 30'a yakın ülkeyle iş birliği yapıyor. Amerika, İngiltere, bazı Avrupa ülkeleri Yemen'deki hedefleri kaç defa bombaladılar. Herkes Yemen meselesini yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanımız bu konuda son derece bilge bir lider. Milli Savunma Bakanımız, istihbaratımız, diplomatlarımız hangi konuyu hangi şekilde nasıl değerlendireceklerini biliyorlar. Bir de, hani biz artık savaş nedir bilen bir milletiz. Savaş bizim işimiz. Çok savaştık. Allah uzak tutsun savaştan ama, konu savaşmaya gelince bildiğimiz bir yerden soru çıkar, merak etmeyin” dedi.

FİDAN'IN SÖYLEDİKLERİNİ ÇARPITTILAR

Fidan’ın bu sözlerinden sadece son cümlelerini alan muhalefet, tam da Bakan’ın dikkat çektiği üzere yine çarpıtma yarışına girdi. Başta Arap basını olmak üzere, tüm dünya medyası, Bakan Hakan Fidan’ın Mekke İttifakı ile ilgili tarihî ve stratejik değerlendirmelerini öne çıkarırken, başta Yeni Partililer olmak üzere, Türkiye’deki bazı muhalif isimler, Bakan Fidan’ın diplomasi yerine savaş istediği yönünde akla ziyan yorumlar yaptı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, “Dışişleri Bakanlığı’nın görevi savaş çığırtkanlığı değil, diplomasidir. Mehmetçik’in görevi Suudi Kralı’nın petrol kuyularını beklemek olamaz” derken, YENİ Parti Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu “Bizim işimiz savaş değil, barıştır. Bizim sınırlarımız Misakımillî sınırlarıdır” ifadeleriyle ucuz siyaset tarzını bir kere daha ortaya koydu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: HABER MERKEZİ

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