Kolombiya'nın Villavicencio kentinde düzenlenen terör saldırısında en az 12 kişi yaralandı.

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Kolombiya'nın Meta bölgesine bağlı Villavicencio kentinde terör saldırısı düzenlendi.

Kolombiya merkezli RCN'nin aktardığına göre saldırıda 5'i güvenlik görevlisi olmak üzere 21 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle Meta Valilik binası ve çevresindeki yapılarda ciddi hasar meydana geldi.

Saldırının ardından bölgeden gelen görüntülerde binaların cephelerinin parçalandığı, çatıların çöktüğü ve pencerelerin kırıldığı görüldü.

Bölgedeki bir restoran tamamen yıkılırken bazı kaynaklar Meta Valilik binasının da çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu aktardı.

Kolombiya'da terör saldırısı! Valilik binası hasar gördü, çok sayıda yaralı var

Yaralıların tedavisi için kentteki hastaneler alarma geçirildi. Güvenlik güçleri saldırının faillerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kolombiya'da terör saldırısı! Valilik binası hasar gördü, çok sayıda yaralı var

CUMHURBAŞKANI GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada resmi raporları beklediğini ve saldırıda can kaybı yaşanmamasını dilediğini söyledi.

Saldırının güvenlik güçlerinin uyuşturucu bağlantılı terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadelenin bir sonucu olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hükümette narko-terörizmle diyalog olmayacaktır. Kolombiya halkının dökülen her damla kanı, devletin ezici ve amansız cevabıyla karşılık bulacaktır. Onları güvenlik güçlerimizin tüm kapasitesiyle takip edecek ve karşılarına dikileceğiz. Cezasızlık olmayacak ve geri adım atmayacağız."

Kolombiyada terör saldırısı! Valilik binası hasar gördü, çok sayıda yaralı var

ORDUDAN ÇAĞRI

Kolombiya Ombudsmanlık Kurumu da saldırıyı şiddetle kınayarak sivillerin korunmasına yönelik tedbirlerin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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