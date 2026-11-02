Google'ın yapay zekâ hizmetlerine soruşturma! Rekabet Kurulundan geçici tedbir kararı

Rekabet Kurumu, Google’ın arama hizmetindeki “Yapay Zekâ Önizlemeleri” ve “Yapay Zekâ Modu” özelliklerine ilişkin soruşturma başlattı. Haber yayıncılarına yönelik ayrımcı ve sömürücü uygulamalar konusunda kuvvetli şüpheye ulaşıldığını bildiren Rekabet Kurumu, içerik kullanım koşullarına yönelik geçici tedbir kararı alındığını açıkladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Rekabet Kurumu, Google’ın arama sonuçlarında sunduğu yapay zekâ hizmetlerini mercek altına aldı. Kurumun açıklamasına göre, “Yapay Zekâ Önizlemeleri” ve “Yapay Zekâ Modu” özelliklerinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma açıldı.

Soruşturma; Alphabet Inc., Google Ireland Limited, Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlüğü kapsıyor.

Googleın yapay zekâ hizmetlerine soruşturma! Rekabet Kurulundan geçici tedbir kararı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

HABER SİTELERİNE YÖNELEN TRAFİK İNCELENDİ

27 Ağustos 2026’da başlatılan ön araştırmada, Google’ın yapay zekâ özelliklerinin kullanıcıların bilgiye erişim alışkanlıklarını nasıl değiştirdiği ve haber yayıncıları ile diğer içerik üreticilerine yönelen trafiği olumsuz etkileyip etkilemediği incelendi.

Google ile haber yayıncıları arasında imzalanan içerik kullanım sözleşmelerinin haksız koşullar içerip içermediği de araştırıldı. Ayrıca bu hizmetlerin yayıncılar, diğer içerik üreticileri ve yapay zekâ sohbet asistanları üzerinde dışlayıcı etki oluşturup oluşturmadığı değerlendirildi.

Yayıncıların içeriklerinin kaynak olarak seçilmesinde ve lisanslama sözleşmelerinde farklı uygulamalara tabi tutulup tutulmadığı da incelemenin başlıkları arasında yer aldı.

YAYINCILAR İÇİN GEÇİCİ TEDBİR KARARI

Rekabet Kurulu, haber yayıncılarına yönelik ayrımcı ve sömürücü olarak nitelendirilen davranışlara ilişkin mevcut emarelerin kuvvetli şüphe düzeyine ulaştığını bildirdi. Bu kapsamda Kurulun 8 Ekim 2026 tarihli toplantısında geçici tedbir uygulanmasına karar verildi.

Kararla Google’ın, yayıncıların içeriklerini yapay zekâ hizmetlerinde kullanırken yayıncılar arasında ayrımcılık oluşturmayacak ve içerik kullanımının ekonomik değerini yansıtacak koşullar oluşturması istendi.

Google'ın yapay zekâ hizmetlerine soruşturma! Rekabet Kurulundan geçici tedbir kararı

İÇERİK KULLANIMI TERCİHİ GÖRÜNÜRLÜKTEN BAĞIMSIZ OLACAK

Tedbir kapsamında yayıncıların, içeriklerinin söz konusu yapay zekâ hizmetlerinde kullanılmasına ilişkin tercihlerini, diğer Google hizmetlerindeki görünürlük ve indekslenmelerinden bağımsız olarak kullanabilmelerini sağlayacak koşulların da tesis edilmesi gerekiyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala