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Gözler terör örgütü PKK'nın açıklamasında! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreç 2 hafta içinde netleşecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İmralı sürecinde terör örgütü PKK'nın ne zaman silah bırakacağı merak konusuyken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün engelleri aştık. 2 hafta içinde süreç netleşecek." ifadelerini kullandı.

EMRAH ÖZCAN HABERİ -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde bazı bakan ve milletvekilleri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda Terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklamalarda bulunup, hassasiyet vurgusu yaptı.

Gözler terör örgütü PKK'nın açıklamasında! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreç 2 hafta içinde netleşecek - 1. Resim

2 HAFTA İÇİNDE SÜREÇ NETLEŞECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin 2 hafta içinde netlik kazanacağını söyleyerek, “Süreci, MHP ile beraber dikkatle takip ediyoruz. Süreç, inşallah hedefe ulaşacaktır. Cumhur İttifakı olarak, birlik beraberlik içerisinde memleketimizin sorunlarını çözmeye gayret edeceğiz. Ne şehit yakınlarını ne de gazileri rencide edecek hiçbir davranış içinde olmayız. 2 hafta içinde süreç netleşecek. Sizde sürece katkı verin vatandaşa sahada süreci iyi anlatın" dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz ekim ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin teröristbaşı Öcalan ile görüşmesini ve terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısının yapılmasını istemişti. DEM Parti heyeti İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüşmüş, Öcalan da terör örgütü PKK'ya "Silah bırakın ve kendinizi feshedin" çağrısı yapmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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