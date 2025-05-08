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Pakistan Başbakanı son durumu paylaştı! Türkiye ve Erdoğan'a övgü dolu sözler

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Pakistan Başbakanı son durumu paylaştı! Türkiye ve Erdoğan&#039;a övgü dolu sözler
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Pakistan'a olan desteğinden dolayı teşekkürlerini ilettiğini belirtti.

Şerif, sosyal medya platformu X hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

''TÜRKİYE’YE MİNNETTARIZ''

Türkiye'nin Pakistan'a olan desteğinden dolayı minnettar olduğunu aktaran Şerif, Türk vatandaşlarının yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Pakistanlılar için dua etmelerini takdirle karşıladığını kaydetti.

ŞERİF, SAHADAKİ SON DURUMU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ANLATTI

Şerif, sahadaki son askeri durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdiğini anlatarak, "Pakistan, Türkiye'nin Güney Asya'da gerilimin azaltılması ve barışın korunması yönündeki çabalarına minnettardır." ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şerif’ten Türkiye’ye teşekkür! Son durumu bizzat anlattı - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından dün yapılan açıklamaya göre, Şerif ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesinde, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs gecesi gerçekleşen saldırı ve güncel gelişmeler ele alınmıştı.

Türkiye'nin, Pakistan'ın bu süreçteki soğukkanlı ve itidalli politikasını desteklediğini, Cammu-Keşmir'deki terör saldırısına ilişkin tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifinin isabetli olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, bu konuda diplomatik temasların sürdürüleceğini ifade etmişti.

BAŞBAKAN ŞERİF HİNDİSTAN'A TEHDİTLER SAVURDU

Hindistan'ın Pakistan toprakları ve yine Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine düzenlediği füze saldırılarının ardından iki ülke arasındaki gerilim devam ederken Pakistan Başbakanı Şerif ulusa seslendi.

"Belki geri adım atacağımızı düşünüyorlardı ama Pakistan'ın cesur bir ulus olduğunu unuttular." ifadelerinde bulunan Şerif, saldırıların karşılık bulacağını kaydetti. 

Pakistan'ın konvansiyonel savaşta "düşmana karşı" üstünlüğünü bir kez daha kanıtladığını vurgulayan Şerif, söz konusu saldırılarda dökülen her damla kanın intikamının alınacağına söz verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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