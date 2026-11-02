Kilis'te 30 liradan satılan dönerin fiyatını duyan inanamıyor. Döner fiyatının bazı şehirlerde fahiş ücretlerde olduğunu belirten 18 yıllık döner ustası Ali Karabalık “İşçimin, elektrik, vergiler ve tüm masrafların parasını çıkardıktan sonra dürüm başına 5 lira kalıyor. Sürümden kazanıyoruz. 800-1000 dürüm sattığımızda günlük 5 bin liraya yakın kazanç elde ediyoruz” dedi. Karabalık, bazı vatandaşların ise Gaziantep'teki fiyatlarla kıyaslama yaparak 30 lirayı yüksek bulduğunu belirtti.

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Kilis'te 2008 yılından bu yana kendi işletmesinde hizmet veren döner ustalığı yapan Ali Karabalık, döneri satışa sunduğu ücret ile gündem oldu.

Farklı şehirlerde döner fiyatları 200, 250 ve 300 liraya kadar çıkarken, Karabalık döneri 30 liraya satıyor. 30 liralık döner, uygun fiyatıyla vatandaşların ilgisini çekerken, Karabalık ise ilgiden memnun olduğunu belirtti.

Günlük kazancı 5 bin lira! Sakızdan ucuz tavuk döner, fiyatını duyan inanamıyor, kapısında kuyruk var

DÜRÜM BAŞINA 5 LİRA KAZANIYOR

İşletmesinde üç kişinin çalıştığını aktaran Karabalık, elektrik, su ve personel giderleri çıktıktan sonra dürüm başına yaklaşık 5 lira kazandıklarını belirtti. Sürümden kazandıklarını dile getiren Karabalık, günlük 800 ila bin dürüm satılması halinde kazancın arttığını kaydetti.

Günlük kazancı 5 bin lira! Sakızdan ucuz tavuk döner, fiyatını duyan inanamıyor, kapısında kuyruk var

“GÜNLÜK 5 BİN LİRAYA YAKIN KAZANÇ”

2026 yılında 30 liraya döner satılmasına şaşıranların olduğunu belirten Karabalık, şöyle konuştu:

Bunu kurtarmayacaksa neden bu kadar ter dökeyim. Biz 20-25 bin lira kazanmıyoruz, 5 bin lira kazanıyoruz. Çok şükür. Vatandaş yesin, halk dua ediyor. İşçimin, elektrik, vergiler ve tüm masrafların parasını çıkardıktan sonra dürüm başına 5 lira kalıyor. Sürümden kazanıyoruz. 800-1000 dürüm sattığımızda günlük 5 bin liraya yakın kazanç elde ediyoruz. Bugünün şartlarında bu da güzel para.

Fiyat algısının bozulduğunu ifade eden Karabalık, bazı işletmelerin dolar yükseldiğinde fiyat artırdığını ancak dolar düştüğünde fiyatları geri çekmediğini söyledi. Tavuk dönerin maliyetinin belli olduğunu dile getiren Karabalık, fahiş fiyat uygulamalarına karşı uygun fiyat politikasını sürdürmek istediklerini belirtti.

Günlük kazancı 5 bin lira! Sakızdan ucuz tavuk döner, fiyatını duyan inanamıyor, kapısında kuyruk var

30 LİRAYI YÜKSEK BULAN VAR

Bir vatandaşın evde yemek yapmasının 400-500 lirayı bulduğunu, buna karşılık işletmesinde 6 kişinin 300 liraya doyabildiğini söylediğini aktaran Karabalık, bazı vatandaşların ise Gaziantep'teki fiyatlarla kıyaslama yaparak 30 lirayı yüksek bulduğu belirtildi.

Günlük kazancı 5 bin lira! Sakızdan ucuz tavuk döner, fiyatını duyan inanamıyor, kapısında kuyruk var

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kilis Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKilis

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